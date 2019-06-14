2019 hac döneminde görev alacak sağlık personeline yönelik sınav sonuçları son dakika haberleri. 2 Mart 2019 tarihinde test sınavına tabi tutulacak sağlık personeli için sınavına Adana, Afyon, Ankara, Balıkesir, Bursa, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Sakarya, Samsun, Tokat, Trabzon, Van, Kırıkkale, Batman ve Karabük il merkezlerinde yapılmıştı. Hacda görev alacak sağlık personeli ne zaman alınır? Sağlık personeli hac başvuruları 2019...

Sağlık Bakanlığında 2019 yılı hac görevlendirmeleri için başvurular alınmaya başlayacak. Yayımlanan duyuruya göre, Müracatlar, 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılacak olup, başvurmak isteyenlerden 25 TL sınav ücreti alınacak.Uzman hekimler hariç pratisyen tabip, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenlerde en az 3 yıl çalışmış olmak şartı aranacak.

Hacda görev alacak sağlık personeli için aranan şartlar

1. Uzman Doktorlarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) fiilen çalışıyor olmak,

b) Acil tıp uzmanı doktorlarda sözleşmeli statüde çalışanların müracaatları kabul edilmektedir.

c) 2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

ç) 01.01.1959 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

2. Pratisyen Doktorlarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

3. Diş Hekimleri ve Eczacılarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) 2017, 2018 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1964 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

4. Diyetisyenlerde;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 3 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1973 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

5. Ortez-protez, röntgen, anestezi, diş, laborant ve tıbbi cihaz tamir teknikeri/teknisyeni; ATT (acil tıp teknisyeni-paramedik), toplum sağlığı (sağlık memuru) hemşire (ebe, ebehemşire), eczacı kalfası, sterilizasyon olarak çalışanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve/veya üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç),

* ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik)'ler 3 yılını hastanelerde ve/veya 112 acil servislerinde çalışmak şartıyla,

* Diğer yardımcı sağlık personeli için ise 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren hastanelerde çalışmak şartıyla, 25.01.2019 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) 2017, 2018 yılları hac ve 2018-2019 sezonu umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1973 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

6. Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda;

a) Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kurumlarında (özel hastaneler hariç) ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 657 sayılı kanuna tabi olarak (sözleşmeli statüde çalışanlar hariç) 25.01.2019 tarihi itibariyle en az 5 yıldır fiilen çalışıyor olmak,

b) 2017, 2018 yılları hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1969 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

Müracaat etmek isteyen sağlık personeli öncelikle Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş., Halkbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası veya Ziraat Katılım Bankası nezdinde bulunan "Hac Sağlık Kurumsal Hesabı"na 25,00 yatıracaktır.

Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://hac.gov.tr internet adresinde bulunan Ek-1 örneğe uygun form, açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurulacak, fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf eklenecek, formun çıktısı alınarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra, çalıştığı kurumdan aldığı onaylı hizmet cetvelini de eklemesi suretiyle en geç 25 Ocak 2019 tarihi mesai bitimine kadar görev yapmış oldukları ildeki, İl Müftülüklerinin Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürlüklerine elden teslim edilecektir.

a) İlan edilen süre içerisinde, ek-1 form bilgilerinde eksik bulunan, üzerinde tahribat yapılan, kalemle müdahale edilen, başvuru yapanın imzası, kurum yetkilisinin imzası ve mührü/kaşesi bulunmayıp usulüne uygun olarak müracaatını yapmayan,

b) Acil Tıp Uzmanları hariç, 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK'ya tabi çalışan ve 25.01.2019 son müracaat tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam eden, Personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Müracaatı kabul edilmeyen veya müracaat ettiği halde vazgeçenlerin yatırmış oldukları ücret iade edilmeyecektir.

Görevlendirmeler; (D) maddesinin (Görevlendirmelere İlişkin Hususlar) 4. bendinde belirtilen unvanlar için ihtiyaç nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların dışındaki ve fiilen çalıştığı kadro unvanı dışındaki unvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sınav sonuçları, görevlendirmeler ve yurt dışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://hac.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Müracaat sahiplerinin adreslerine postayla herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.