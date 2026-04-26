Hacca gitmek için herkesle vedalaştı! 2 saat sonra cenazesi döndü

Yeniakit Publisher
Aksaray'da hacca gitmek tüm hazırlıklarını yapan ve herkesle helalleşen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir’in havalimanına gitmek için bindiği araç yolda kaza yaptı. 5 kişinin içinde bulunduğu araçtan Abdullah Tokdemir hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 04.30 sıralarında Aksaray - Konya Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi.

Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa C. (52) idaresindeki hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

Aynı istikamete seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl (53) yönetimindeki araç sürücüsü, kazayı görünce yardım etmek için dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağında durdu.

Arabadan inmek istediği esnada yine aynı istikamete giden Gökhan T. (38) idaresindeki otomobil duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı.

KURTARILAMADI

İlk kazada tır sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Abdullah Tokdemir olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Hacca gitmek için Konya Havalimanına yola çıktığı öğrenilen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

