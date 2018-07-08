Hacamatın faydaları nelerdir?

HACAMAT TEDAVİSİ

Bu tedavide, cilt üzerinde küçük kesiler yapılarak vakumlama (kupa) yardımıyla kılcal damarlarda biriken toksinlerin vücuttan atılması hedeflenir. 15-30 dakika süren uygulama en sık sırt bölgesine yapılır. İhtiyaca göre vücudun farklı bölgelerine de hacamat uygulanabilir.

Hacamat tedavisi özellikle aşağıdaki durum ve hastalıklarda kullanılır:

Kan dolaşımının hızlandırılması, toksinlerden arınma (detoks etkisi sağlama)

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi

Hormonal bozukluklar

Fibromiyalji, baş, boyun, sırt ve bel ağrıları

Cinsel zayıflık, cinsel isteksizlik, infertilite (kısırlık) ve adet düzensizliği

Migren ve sinüzit

Kronik yorgunluk ve halsizlik

Hipertansiyon

Akne, egzama, sedef ve saç dökülmesi gibi cilt hastalıkları

Depresyon, anksiyete, odaklanamama problemleri ve uyku bozuklukları

Reflü ve hazımsızlık gibi sindirim sistemi problemleri

Çocuklarda büyüme ve gelişmenin hızlandırılması, hiperaktivite ve depresyon

Hacamat mutlaka konusunda uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Aksi halde şiddetli kan kayıplarına, kılcal damar kanı yerine toplardamar kanı alınmasına, damar ve sinir kesilerine, cilt üzerinde kalıcı ve belirgin izlere, bulaşıcı hastalıklara ve şiddetli enfeksiyonlara neen olabilir. Ayrıca yüksek doz kan sulandırıcı ilaç kullanan, tansiyonu çok düşük olan, kemoterapi uygulanan, hemofili ve talasemi gibi kan pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde hacamat uygulanamayacağı için bu durumların da bir hekim tarafından değerlendirilip saptanması gerekir.