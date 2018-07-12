Hacamat yaptıranların dikkat etmesi gerekenler
Rivayet hadislerde şifa kaynağı olan 3 şeyden biri olarak geçen hacamat, günümüzde de uygulanan bir tıp alternatifi, Peygamber Efendimiz (sav)'in sünneti olarak bizlere kalan bir tedavi şeklidir. Özel vakumlu kupalar ile kan alma yöntemi ile vücutta biriken kanı toplamadır. Peki hacamat nasıl yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir?12 Temmuz 2018 Perşembe 21:54
HACAMAT YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR
* Aç karna yaptırılır.
* Boyna, kafa arkasına ve kulak arkası bölgelerine sık sık hacamat yapılmaz.Çünkü bu, gözlerin zayıflamasına sebep olabilir.
* Kadınlara adet günlerinde hacamat yapılmaz. Çünkü hacamat adet kanamasını durdurabilir, bu da rahimde tıkanıklığa sebep olabilir.
* Hacamattan sonra 1-2 saat uyunmaz ve yemek yenmez.
* Ense çukurundan ve bıngıldaktan yapılmaz. Bu iki bölgeden yapılan hacamat unutkanlığa ve deliliğe sebep olabilir.
* Yanıkların, benlerin, egzama, yara ve varislerin üzerine yapılmaz.
* Diyaliz ve hemofili hastaları ile evvelce organ nakli geçirmiş kimselere hekim gözetiminde yapılmalıdır.
* Eski katarakt hastaları ile gözünden veya beyninden evvelce ameliyat geçirmiş kimselerin, özel durumlar hariç, kafa arkasına, kulak arkasına ve boynuna yapılmamalıdır.
* Uygulandıktan sonra 24 saat içinde herhangi bir enfeksiyona sebep olmamak için banyo yapılmamalıdır.
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