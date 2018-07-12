Hacamat yaptıranların dikkat etmesi gerekenler

HACAMAT YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

* Aç karna yaptırılır.

* Boyna, kafa arkasına ve kulak arkası bölgelerine sık sık hacamat yapılmaz.Çünkü bu, gözlerin zayıflamasına sebep olabilir.

* Kadınlara adet günlerinde hacamat yapılmaz. Çünkü hacamat adet kanamasını durdurabilir, bu da rahimde tıkanıklığa sebep olabilir.

* Hacamattan sonra 1-2 saat uyunmaz ve yemek yenmez.

* Ense çukurundan ve bıngıldaktan yapılmaz. Bu iki bölgeden yapılan hacamat unutkanlığa ve deliliğe sebep olabilir.

* Yanıkların, benlerin, egzama, yara ve varislerin üzerine yapılmaz.

* Diyaliz ve hemofili hastaları ile evvelce organ nakli geçirmiş kimselere hekim gözetiminde yapılmalıdır.

* Eski katarakt hastaları ile gözünden veya beyninden evvelce ameliyat geçirmiş kimselerin, özel durumlar hariç, kafa arkasına, kulak arkasına ve boynuna yapılmamalıdır.

* Uygulandıktan sonra 24 saat içinde herhangi bir enfeksiyona sebep olmamak için banyo yapılmamalıdır.