0553 313 94 23

Hacamat yaptıranların dikkat etmesi gerekenler

Rivayet hadislerde şifa kaynağı olan 3 şeyden biri olarak geçen hacamat, günümüzde de uygulanan bir tıp alternatifi, Peygamber Efendimiz (sav)'in sünneti olarak bizlere kalan bir tedavi şeklidir. Özel vakumlu kupalar ile kan alma yöntemi ile vücutta biriken kanı toplamadır. Peki hacamat nasıl yapılır? Hacamatın faydaları nelerdir?

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:54
Hacamat yaptıranların dikkat etmesi gerekenler

HACAMAT YAPTIRIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

* Aç karna yaptırılır.

* Boyna, kafa arkasına ve kulak arkası bölgelerine sık sık hacamat yapılmaz.Çünkü bu, gözlerin zayıflamasına sebep olabilir.

* Kadınlara adet günlerinde hacamat yapılmaz. Çünkü hacamat adet kanamasını durdurabilir, bu da rahimde tıkanıklığa sebep olabilir.

* Hacamattan sonra 1-2 saat uyunmaz ve yemek yenmez.

* Ense çukurundan ve bıngıldaktan yapılmaz. Bu iki bölgeden yapılan hacamat unutkanlığa ve deliliğe sebep olabilir.

* Yanıkların, benlerin, egzama, yara ve varislerin üzerine yapılmaz.

* Diyaliz ve hemofili hastaları ile evvelce organ nakli geçirmiş kimselere hekim gözetiminde yapılmalıdır.

* Eski katarakt hastaları ile gözünden veya beyninden evvelce ameliyat geçirmiş kimselerin, özel durumlar hariç, kafa arkasına, kulak arkasına ve boynuna yapılmamalıdır.

* Uygulandıktan sonra 24 saat içinde herhangi bir enfeksiyona sebep olmamak için banyo yapılmamalıdır.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 21:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru açıklama yaptı!
    1. Galatasaray'ın yeni transferi Onyekuru..
    2. Kayseri'de 500 hektar kül oldu
    3. Silivri'de beton mikseri devrildi!
    4. Oktar'ın bahçesindeki hayvanlar..
    5. Kaymakamın makam aracı bu hale geldi
    6. Parke nasıl temizlenir?
    7. İran'da kriz büyüyor! Su sıkıntısı can..
    8. Çocuğun yaşına uygun kitap seçimi
    9. Afganistan'da bir ABD askeri öldü
    10. Muharrem İnce'den Selahattin Demirtaş..
    11. Çay lekesini çıkarma yöntemleri
    12. Dev finalin hakemi açıklandı
    13. Gastrit olduğunuzu nasıl anlarsınız?
    14. Onyekuru'dan ilk açıklama!
    15. Hacamat yaptıranların dikkat etmesi..
    16. İşte Cocu'nun Ali Koç'a sunduğu..
    17. Gebelikte obezlik bebeğin beyin..
    18. Muğla'da otomobil ile kamyonet..
    19. 7 FETÖ sanığına hapis cezası
    20. Tahliye edilen FETÖ hakimiyle ilgili..
    'Canım, aşkım, birtanem, nurum' diyordu... Gözaltını duyunca tanımadı!
    'Canım, aşkım, birtanem, nurum' diyordu... Gözaltını duyunca tanımadı!
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    Ataklar şov yaparken Başkan Erdoğan...
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    'Kamu yararı' maskeli millet düşmanlığı
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    Adnan Oktar ve örgütüne dev operasyon!
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri
    İşte gözaltındaki Adnan Oktar'ın istekleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    İşte Erdoğan'ın 'atom karınca' dediği bakan!
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı
    Başkan Erdoğan'dan dolar ve faiz mesajı