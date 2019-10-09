Hacamat vücudun hangi noktalarına yapılır? Hacamat tedavi noktaları

Hacamat, son yıllarda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları olarak SGK kapsamına almasının ardından iyice yaygınlaşan bir çeşit alternatif tıp yöntemidir. Peygamber Efendimiz tarafından ayın bazı günleri tavsiye edilen hacamat, vücudun bazı yerlerinden vakum ile kan çekilmesidir. Birçok hastalığın şifa kaynağı olan hacamat vücudun belirli bölgelerine uygulanır. Peki, hacamat vücudun hangi noktalarına yapılır? İşte hacamat tedavi noktaları

Hacamat vücudun hangi noktalarına yapılır?

Hacamat yapılacak en faydalı noktalar şunlardır:

1- En faydalı yer iki kürek arasının 10 cm üstü

2- 2 kulak arkası

3- Sonra kalbin arkasıdır (vesveselere karşı kalbin arkasından yapılan hacamat çok faydalıdır.)

Ense çukurunun altı (boyun): Göz ve göz kapağı hastalıklarına (arpa­cık, göz kapağı ağrıları ve ödemi), ağız kokusuna, diş ve diş eti hasta­lıklarına, tiroid ve lenf bezi hastalıklarına,

Kafa arkası (can kurtaran): Ruh hastalıklarına, psikolojik problemlere, kulak ağrısı ve çınlamasına, baş ağrısına ve dönmesine, yara, egzama, uçuk, sedef ve saç dökülmesine, göz ve göz kapakları, ağız, diş, diş et­leri ve burun hastalıklarına iyi gelir. Yeni başlayan katarakt için çok faydalı, fakat eski katarakt için zararlıdır.

Kulak altı ve biraz arkası: Kulak, burun, boğaz ve göz hastalıklarına, ön dişler ve köpek dişlerine, baş ağrılarına, karaciğer ve safra kesesi san­cılarına, baş titremesine

Kürek kemikleri arası (tam ortaya değil, biraz yukarı): Akciğerler, kalp, pankreas ve safra kesesi hastalıklarına

Omuzlar: Akciğer hastalıkları ve yüksek tansiyon, baş ağrısı ve baş dönmesi, kepek, saç dökülmesi, boyun kireçlenmesi ve fıtığı, kol-omuz ağrıları, hormon dengesizliğine,

Kürek kemikleri altı: Bel ağrısına ve bel fıtığına, karın ağrısına, mide ve karaciğer hastalıklarına

Bel: İdrar tutamama, bel ağrısı ve fıtık, böbrek ve kadın-erkek hastalıklarına

Kuyruk sokumu: Prostat ve fil hastalığına, basura, adet düzensizliğine çok iyi gelir

Dizlerin üstü ve altı, iç ve dış kısımları: Diz ağrısı ve diz hastalıklarına, adet düzensizliğine, basur, varis, baldır ve ayak yaralarına, mide, karaciğer, safra kesesi ve böbrek rahatsızlıklarına,

Baldırlar (arka kısmı): Yüksek tansiyon, sedef, fil, idrar yolları ve böbrek hastalıklarına, baş ağrısına, baldır ve ayak ağrılarına ve buralardaki yaralara,

Ayak bileği dış kısmı: Siyatik ağrılarına, varis, gut ve fil hastalıklarına

Ayak bileği iç kısmı: Adet düzensizliği ve basura çok iyi gelir.

Hacamat hangi bölgelere uygulanmaz?

İki çukurdan yani ense çukuru ve bıngıldaktan (kafa tepesi çukuru), hacamat yapılmaz. Yapılırsa, unutkanlığa hatta deliliğe sebep olabilir.

Kafa arkasından, ense çukurunun altından (boyun), kulak arkası bölgelerden sık hacamat yapılmaz. Görmenin zayıflamasına sebep olabilir. Bu durumda hacamat ilk 2-3 defa 2 hafta ara ile, sonra ayda bir yapılabilir.