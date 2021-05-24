Hacamat nedir ve nasıl yapılır?

Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin zamanında, hacamatın hem hastalıklardan korunma hem de tedavi amaçlı uygulandığını, bizzat kendisinin de hacamat yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiğini bilmekteyiz. Hacamat yaptırmak isteyen kişiler, hacamatın yararlarını ve hangi ay günlerde yapıldığını merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Hacamat nasıl yapılır?

Kupa ve bardak aracılığıyla vücutta hafif kesikler açarak deri altında birikmiş olan kan, kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamında olan kanın vücuttan çıkarılma işlemine denir. Hacamat tedavisinin kesinlikle bir yan etkisi olmamakla beraber birçok faydasının olduğu günümüz tıp tarafından da kabul edilmektedir.

Hacamatın faydaları nelerdir?

1-Kılcal damarlardaki tıkanıklığı açar.

2-Hacamat doğal kortizonu artırır. Buda hacamat sonrası ağrılı durumların azalmasını hatta ağrıların yok olmasını sağlar.

3-Boyun, ense, omuz ağrılarında, lumbago ve siyatikte

4-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır.

5-Tansiyonun dengelenmesinde yardımcı olur.

6-Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine faydalıdır.

7-Düzenli hacamat dokulardaki gaz ve toksinlerin atılmasını sağlar.

8-Düzenli hacamat cilt parlaklığını arttırır.

9-Uykuyu düzenler, sabahları dinç uyanmayı sağlar.

10-Kandaki toksin ve zehirli maddeleri atmaya yardımcı olur.

11-Ayaklarda ve belden aşağıdaki organlarda aşırı sıcaklama, yanma ve aşırı üşümeye iyi gelir.

12-Vertigo ve tinnitus gibi kulak hastalıklarına iyi gelir.

Mayıs ve haziran ayının hangi günlerinde hacamat yapılabilir?

Mayıs ayı hacamat günleri; 3, 9, 27 ve 31 Mayıs'tır. 9 ve 27 Mayıs normal hacamat günleri iken 3 ve 31 Mayıs sünnet hacamat günleridir.

Haziran ayı hacamat günleri; 6, 8, 27 ve 29 Haziran'dır. 6 ve 8 Haziran normal hacamat günleri iken 27 ve 29 Haziran sünnet hacamat günleridir.