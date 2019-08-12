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Hacamat altın gün nedir? Hacamat hangi bölgelere uygulanır?

Hacamat Efendimiz (s.a.v.)'in mübarek sünnetlerindendir. Sağlık açısından birçok faydası bulunduğuna işaret edilmiştir. Hacamat ayın bazı günlerinde yaptırılması uygun görülür. Hacamat yaptıracak kişiler ayın hangi tarihlerinin uygun olup olmadığına bakmalıdır. Peki Ağustos ayında hangi günler hacamat yaptırmak için daha uygun? Ağustos 2019 hacamat hangi günlerde yapılır? İşte hacamat yapılması uygun görülen tarihler...

12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:46
Hacamat altın gün nedir? Hacamat hangi bölgelere uygulanır?

Hacamat Efendimiz (s.a.v.)'in mübarek sünnetlerindendir. Sağlık açısından birçok faydası bulunduğuna işaret edilmiştir. Hacamat ayın bazı günlerinde yaptırılması uygun görülür. Hacamat yaptıracak kişiler ayın hangi tarihlerinin uygun olup olmadığına bakmalıdır. Peki Ağustos ayında hangi günler hacamat yaptırmak için daha uygun? Ağustos 2019 hacamat hangi günlerde yapılır? İşte hacamat yapılması uygun görülen tarihler...

Hacamat hangi günler de yapılır?

Hacamat tedavisinin en çok fayda sağladığı Hicri aylara göre aynı zamanda sünnet olan günler Hicri ayların 17, 19 ve 21'ine denk gelen günler de yapılmalıdır.

Hacamat hangi günler de yapılmaz?

En faydalı hacamat günü 17, 19, ve 21'ine denk gelen günler olsa da bu günler özellikle Çarşamba ve Cuma'ya denk geliyor ise bugünler de hacamat yapılmaması gerektiği belirtilmiştir. Diğer Cumartesi ve Pazar günler de ise zaruri bir durum var ise eğer hacamat yaptırılabilir. Eğer zaruri bir durum yoksa bu durumlar da hacamat yapılması önerilmemektedir. Eğer ki kronik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa özellikle Çarşamba ve Cuma günü haricinde diğer günler de yaptırmakta sakınca olmadığı söylenmektedir.

Hacamat altın gün nedir?

Hacamat altın gün Hicri aylardan 17'si Salı'ya denk gelen günlere denilmektedir. Bu günler de hacamatın etkisinin daha fazla olduğunu işaret etmektedirler. Hacamat altın günü senede bir veya iki defa denk geliyor. Bu günleri dikkatle takip etmenizi öneririz.

Hacamat hangi bölgelere uygulanır?

Deri altında birikmiş olan kan , kan özelliğini yitirmiş koyu renkli pelte kıvamındadır ve bağışıklık sistemimizi olumsuz yönde etkileyerek birçok hastalığa kapı aralamaktadır. Hacamat ile bu kan alınmaktadır. Hacamat uygun zaman dilimlerinde belli aralıklarla usulüne uygun olarak yapılırsa , vücudun dışarıya atamadığı ağır metaller, toksinler, serbest radikaller, kullanılan ilaçların ve hormonlu gıdaların vücutta bıraktığı kalıntılar emilerek bedenimizin normal formuna gelmesi sağlanmış olur.

Genelde sırt bölgesinden uygulama yapılsa da , yaptıran kişinin hastalığına, şikayetine göre baş bölgesi ve vücudun diğer akupunktur noktalarına da uygulanabilir. Ancak uygulama yapılacak bölge doktor tarafından belirlenmelidir.

Hacamat kimlere yapılmaz?

Hacamat regli döneminde olan kadınlara ve bazı hastalık gruplarına uygulanmaz. İşte Hacamat yapılmayacak durumlar;

*Kalp pili takılı hastalara
*Kan tutan kişilere
*Panik atak geçirenlere
*Organ nakli olanlara
*Regl (adetliyken) döneminde olanlara
*12 aylık olana kadar yapılmaz
*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere
*Aşırı heyecanı olanlara
*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere
*Kemoterapi görenlere
*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,
*Diyaliz ve hemofili hastalarına
*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,
*Hamile kadınlara

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:46
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  5. hacamat kimlere yapılmaz
  6. hacamat hangi bolgelere uygulanır
  7. hacamatın faydası
  8. Hacamat yaptırmak istiyenler neler yapmalı?
  9. Hacamat hangi günlerde yapılmamalı?
  10. hacamat hangi günler yapılır

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