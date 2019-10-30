Hac yolculuğuna çıkmak istyen binlerce adayın merakla beklediği kayıtlar hakkındaki detayları haberimizden öğrenebilirsiniz. Hac kayıtları ne zaman? 2020 hac başvurusu ne zaman? İşte detaylar...

2020 yılı hac kayıtlarının hangi tarihte başlayacağı henüz açıklanmadı. 2019 yılı hac yolculuğu için ön başvurular 8-14 Aralık 2019 tarihleri arasında alınmıştı. Kura çekimi 28 Aralık 2019 tarihinde yapılmış hak kazananlar kesin kayıt işlemlerini 02-11 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleştirmişti.

Buna göre, 2020 hac ön başvurularının ve kura çekiminin 2019 Aralık ayı gibi başlaması bekleniyor. Resmi olarak başvuru tarihi ve hac fiyatları açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.