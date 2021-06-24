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Yaşam Hac kayıt ücretinin ne kadarı geri iade ediliyor?
Yaşam

Hac kayıt ücretinin ne kadarı geri iade ediliyor?

2021 yılına devredilen hacı adaylarının kayıt haklarının 2022 yılına aktarılmasına karar verildi. Hacca gitmekten vazgeçen adayların ücretleri iade olacak mı? Hac kayıt ücretinin ne kadarı geri iade ediliyor? İşte hac kaydı bulunan hacı adaylarının merak ettiği detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-06-24 18:40:00 -
Hac kayıt ücretinin ne kadarı geri iade ediliyor?

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş başkanlığında toplandı. Toplantıda, Suudi Arabistan hükümetinin, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılında hac ibadetinin sadece ülke içinde yaşayan ve değişik milletlerden oluşan sınırlı sayıda Müslümanla ifa edileceği ve yurt dışından hacı adayı kabul edilmeyeceği şeklindeki kararı değerlendirildi. 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip salgın kısıtlamaları nedeniyle hakları 2021 yılına devredilen kayıt hakları bir kez daha ertelendi ve 2022 yılına devredildi. Peki, hac hakkı olan kişilerin ücretleri iade olacak mı?

Hac kayıt ücretinin ne kadarı geri iade ediliyor?

Başkanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* 2020 yılında kesin kayıt hakkı elde edip hac yapılamadığı için gerekli şartları yerine getirerek hakları 2021 yılına devredilen hacı adaylarının, hac ücretlerinden mahsup edilmek üzere daha önce hesaplarında bırakılan 1000'er riyalin 2022 yılı haccından mahsup edilmek üzere blokesinin devamı şartıyla kayıt haklarının 2022 yılına devredilmesine,

* 2022 yılına kesin kayıt hakkı devredilen hacı adaylarından hacca gitmekten vazgeçenler olması durumunda, ödemiş oldukları ücretlerin tamamının iade edilmesine ve bu kişilerin kazanılmış kura kat sayıları ile gelecek yıllarda kuraya dahil edilmesine karar verildi.

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