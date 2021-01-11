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İSLAM Hac başvuruları ne zaman 2021
İSLAM

Hac başvuruları ne zaman 2021

2021 hacca gidilecek mi? | Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan 2020 yılında hac vazifesi için ülke dışından misafir kabul etmedi. 2020 yılında hac kurasında ismi çıkan ve kayıtlarını yaptıranların hakları ise 2021 yılına ertelendi. Peki, 2021 hac başvuruları ne zaman? | 2021’de hacca gidilecek mi? | Hac başvuruları ne zaman başlar?

Yeniakit Publisher
2021-01-11 11:41:00 -
Hac başvuruları ne zaman 2021

2021 hac başvuru ekranı | 2019 yılının aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgın sebebiyle dünyanın dört bir yanında her gün binlerce kişi yaşamını yitiriyor. Salgın sebebiyle Suudi Arabistan mart ayında ülkeye girişleri kapatmıştı. Umre ziyaretleri askıya alınmış, hac içinse ülke dışından misafir kabul edilmemişti. Peki, 2021 hac başvuruları ne zaman?

Hac başvuruları ne zaman 2021

Umre ziyaretleri 1 Kasım’da başladı. Ancak umre ziyaretlerinin başladığı ülkeler arasında Türkiye yer almadı. Hac ziyaretlerinin nasıl yapılacağına yönelik bir açıklama henüz bulunmuyor. 2020’de hac kurasında ismi çıkan ve kayıt yaptıranların hakları 2021 yılına ertelendi. Hak sahiplerinin yanı sıra yeni bir kura çekimi olup olmayacağı henüz belli değil. Konu hakkında açıklama yapıldığında haberlerimizde yer alacak.

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