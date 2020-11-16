  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Habur Çayı'na kapılan asker şehit oldu
Aktüel

Habur Çayı'na kapılan asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-16 23:12:54 -
Habur Çayı'na kapılan asker şehit oldu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında bir askerin, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapıldığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak/Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020'de bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nereden nereye! Ali Babacan 'çomar'a kadar düştü
Gündem

Nereden nereye! Ali Babacan 'çomar'a kadar düştü

Muhaliflerin gözdesi olmak için aslı astarı olmayan çıkışlara imza atan Ali Babacan, millete 'çomar' diyerek hakaret eden Arif Kocabıyık'a k..
Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme
Dünya

Rusya’dan biraz önce açıklama geldi! Dağlık Karabağ’da yeni gelişme

Dağlık Karabağ’da temas hattı boyunca gözlem noktalarının konuşlandırma işlemleri ile ilgili Rusya’dan açıklama geldi.
Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı
Gündem

Devlet yetkilileri derhal göreve! Kemalist şahıstan Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı

Youtube üzerinden yayın yapan İbrahim Atabey adlı Kemalist şahıs yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e alçakça saldırdı.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay