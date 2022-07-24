Hablemitoğlu’nun cinayetinden aranan Levent Göktaş Salim Şen’in arkadaşı çıktı!

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Halk TV, firari mafya elebaşısı Sedat Peker gibi, Necip Hablemitoğlu'nun katili olduğu gerekçesi aranan Levent Göktaş'a sarılıp, "İkinci bir Sedat Peker vakası mı?" şeklinde yaygara kopardı.

Levent Göktaş'ın saatlerce konuşulduğu programa Salim Şen'in açıklamaları damga vurdu. Şen'in firari Levent Göktaş'ın arkadaşı olduğu öğrenildi.

Salim Şen, Levent Göktaş ile arkadaşlığının eski olduğunu şöyle anlattı:

Ben de eski bir Harbiyeli olarak kendisini Harp Okulu'ndan da tanırım. Özel Kuvvetler'de çalışan çok başarılı bir subay olduğunu biliyoruz.