Habib'in babası Dağıstan'daki köyünde defnedildi

Sputnik'e konuşan Kirovaul muhtarı İlyas Haziyev, "Nurmagomedov köyde defnedildi. Çok fazla kişi yoktu, akrabaları ve Moskova'dan sporcular geldi. Ayrıca Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov vardı" dedi.

Yeni tip koronavirüse yakalandığı için uzun süredir tedavi gören 58 yaşındaki Abdulmanap Nurmagomedov, tüm çabalara rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Telegram hesabından açıklama yapan Ramzan Kadirov, "Abdulmanap Nurmagomedov'un hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Abdulmanap Nurmagomedov'un ailesine tüm Çeçen halkı adına içten başsağlığı diliyorum. Geride güzel bir isim bırakarak ve güzel bir nesil yetiştirerek aramızdan ayrıldı" ifadelerini kullanmıştı.