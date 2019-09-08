Habib'den muhteşem geri dönüş! Rakibine ringi dar etti İslam'a hakaret eden İrlandalı şovmen dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar sebebiyle 9 ay ringlerden uzak kalan Müslüman karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, Amerikalı Dustin Poirier'i yenerek muhteşem bir dönüşe imza attı.

Müslüman karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor’ın ardından ABD’li Poirier’e de acımadı. Habib Nurmagomedov, Amerikan Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu. Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek kazandı. Habib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak, UFC başkanına sarıldı. Dünyanın en büyük MMA organizasyonu olan UFC'de Habib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu. Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.

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