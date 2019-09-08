Habib'den muhteşem geri dönüş! Rakibine ringi dar etti
İslam'a hakaret eden İrlandalı şovmen dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar sebebiyle 9 ay ringlerden uzak kalan Müslüman karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, Amerikalı Dustin Poirier'i yenerek muhteşem bir dönüşe imza attı.08 Eylül 2019 Pazar 10:26
Müslüman karma dövüşçü Habib Nurmagomedov, İrlandalı Conor McGregor’ın ardından ABD’li Poirier’e de acımadı. Habib Nurmagomedov, Amerikan Dustin Poirier'i yenerek kariyerindeki 28 maçını da kazanmış oldu.
Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek kazandı. Habib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak, UFC başkanına sarıldı. Dünyanın en büyük MMA organizasyonu olan UFC'de Habib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.
Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.
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