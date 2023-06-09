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Medya Habertürk'ten ayrılan Kübra Par’ın yeni adresi belli oldu
Medya

Habertürk'ten ayrılan Kübra Par’ın yeni adresi belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-09 13:54:00 -
Habertürk'ten ayrılan Kübra Par’ın yeni adresi belli oldu

Habertürk'te Turgay Ciner'in siyaset yazısı yazma yasağı getirdiği öne sürülen Kübra Par’ın yeni adresi belli oldu.

Habertürk ile yollarını ayıran gazeteci Kübra Par’ın yeni adresi belli oldu.

11 yıl çalıştığı Habertürk’ten ayrıldığını bugün duyuran Kübra Par, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başka bir kanaldan teklif aldığını söylemişti.

Medyaradar’da yer alan habere göre, Kübra Par, tv100 ile devam edecek.

Tv100’le anlaşan Par’ın hazırlayacağı programlar ve ne zaman yayımlanacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

Turgay Ciner'in, Kübra Par'a Habertürk'te siyaset yazısı yazma yasağı getirdiği öne sürülmüştü.
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