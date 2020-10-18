Habertürk'te küfür skandalı! 'Bir or...u buluyorlar' deyince...

Oylum Talu'nun sunduğu "Burası Haftasonu" adlı programın konuğu Sümerolog Veysel Donbaz'dı. Donbaz, canlı yayın esnasında kurduğu bir cümleyle herkesi şok etti.

"Hocam canlı yayındayız"

Konuk Donbaz, "Diyorlar ki onu buraya getirelim, kapıştıralım, sonra 'bir or...u buluyorlar', o..... kadın" ifadelerini kullandı. Programın sunucusu Talu ise, "Hocam canlı yayındayız" diyerek Donbaz'ı uyardı. Donbaz ise, "ne diyelim" diye sordu.

Oylum Talu önce "bir hanımefendi diyelim" dedi olmadığını görünce de "kadın diyelim" dedi. Oylum Talu'nun bu sırada zor anlar yaşadığı görüldü.