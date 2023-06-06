HaberTürk'te flaş gelişme! Şok etti
Kurucuları arasında olan Fatih Altaylı'nın geçen haftalarda ayrıldığı, siyasi köşe yazılarına son verildiği konuşulan HaberTürk'ün anasayfa bölümünde yazarların isimlerinin yer aldığı bölüm kaldırıldı.
Kurucuları arasında olan Fatih Altaylı'nın geçen haftalarda ayrıldığı, siyasi köşe yazılarına son verildiği konuşulan HaberTürk'ün anasayfa bölümünde yazarların isimlerinin yer aldığı bölüm kaldırıldı.
İnternet sitesinin ilk sayfasına, yalnızca bazı yazarların yer aldığı bir bant eklendi.
29 Mayıs'tan beri köşe yazısı yayınlamayan HaberTürk'ün internet sitesinde yazarların olduğu bölüme dair değişime gidildi.
Anasayfanın sağ alt kısmında, bütün köşe yazarlarının isimlerinin yer aldığı sekme tamamen kaldırıldı. Bunun yerine, Kemal Öztürk, Abdurrahman Yıldırım, Nagehan Alçı, Oray Eğin, Güntay Şimşek, Ayşe Özek Karasu, Esin Öğet, Mehmet Açar, Serdar Ali Çeliker'in isimlerinin yer aldığı bir bant eklendi.
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Yeni konulan bantta, köşe yazarlarının hangi tema üzerine yazacağı da belirtilirken, siyasi yazılarıyla öne çıkan Kübra Par, Muharrem Sarıkaya, Nihal Bengisu Karaca, Bülent Aydemir yer almadı. Tarihçi Murat Bardakçı da konulan bantta yer almayan isimlerden oldu.
Sitenin üst kısmında yer alan "Yazarlar" sekmesi kaldırılmazken, bu sekmedeki yazarların köşelerine yeni yazıları eklenmedi.