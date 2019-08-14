0553 313 94 23

Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunduğunu ifade etti.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:37
Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Türkiye'nin ilk uydusunun 10 Ağustos 1994'te fırlatıldığını ve 12 yıl hizmet verdiğini dile getiren Turhan, Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldığını söyledi.

Turhan, aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B'nin haberleşme ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uydularının ise gözlem yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini anlatan Turhan, 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye'ye ait uydunun yerleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Turhan, şu ifadeleri kullandı:

"Türksat 5A bu amaçla ve yeni frekans haklarının kazanılması için yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak ve yeni frekans hakları kazandıracak. Bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya'dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi. Teknik açıdan yeterli görülen bu 3 firmadan, mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus D&S ile 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hemen ardından uyduların üretimine başlandı."

Türksat 5A ve 5B'nin yapım süreci

Türksat 5A ve 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetlerinin, Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere'deki tesislerinde, takvime uygun şekilde, sürdürüldüğünü anlatan Turhan, her iki uydunun da "kritik tasarım gözden geçirme" aşamalarının tamamlandığını dile getirdi.

Tasarım fazları tamamlanan uyduların üretim süreçlerinin devam ettiğini kaydeden Turhan, Türksat 5A'nın 2020'de, Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ankara'daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapımı sürdürülen Türksat 6A'nın ise 2021'de tamamlanarak 2022 başında uzayda olmasının planlandığını belirten Turhan, söz konusu 3 haberleşme uydusunun hizmete girmesiyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısının 6'ya yükseleceğini bildirdi.

Turhan, yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan geniş bant internet sağlama kabiliyetinde büyük bir kapasiteye sahip olunacağını da ifade etti.

Bakan Turhan, "Türkiye, 6 uydudan oluşacak uydu filosuyla Asya'da, Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 19:37
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vaclav Jilek: "Trabzonspor’a karşı savunma yapacağız"
    1. Vaclav Jilek: "Trabzonspor’a karşı..
    2. İtalyan mahkemesinden göçmen kurtaran..
    3. Siirt’te bir evde yangın çıktı
    4. YPG, Suriye sınırındaki petrolleri..
    5. Almanya'da aşırı sağcılar 6 ayda 8 bin..
    6. Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül..
    7. Türk İş Başkanı Ergün Atalay istifa mı..
    8. İzmir'de 2 günde 179 düzensiz göçmen..
    9. Yemen hükümetinden Güney Geçiş..
    10. MEB'in 'akıllı öneri' sistemi..
    11. Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen..
    12. Grönland'da tespit edildi! Tam 512..
    13. İtalya'daki hükümet krizi
    14. İhalelerde başlangıç bedeli var mıdır?
    15. YTB'den dünyanın dört bir yanına..
    16. Fenerbahçe'de Gazişehir Gaziantep maçı..
    17. Osmaniye'de trafik kazası: 4 yaralı
    18. Hakkari'de geleceğin mucitleri yetişiyor
    19. Salda Gölü’nde bir kişi boğularak..
    20. Kutuplardaki son manyetik alan yer..
    21. İngilizlerden atlı polislere yoğun ilgi!
    22. UEFA, İstanbul ve Vodafone Park'ı..
    23. Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3..
    24. İki katlı ahşap ev yangında kül oldu
    25. Boris Johnson'dan sosyal medya..
    26. Başkan Altıkulaç: “Beyler Barajı’nda..
    27. Türk bilim insanı hastalıkları..
    28. Milas’ta orman yangını
    29. Görme engelli Ceren'in Kur'an okuma..
    30. Uzmanlardan kopya sitelerle..
    Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu
    Tıp dünyasında çığır açan gelişme! Ölümcül hastalığın çaresi bulundu
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    S-400’lerin yıldıran gücü! 9 ülke Türkiye’ye karşı Akdeniz’de birleşti
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi
    Kayseri’de korkunç olay! Evlatlık olduğunu öğrenince cinnet geçirdi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! Yüzde 36 ile...
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan