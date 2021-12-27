Haberleşme sektörü üçüncü çeyrekte yüzde 19 büyüdü

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında sektörün dünya ekonomisinde yaşanan daralmaya rağmen ivmelendiğine işaret etti.

87 milyon mobil abone

Karaismailoğlu, haberleşme sektöründe üçüncü çeyrekte net satış gelirlerinin 23.8 milyar lirayı aştığına dikkat çekerek, “Bu dönemde işletmecilerce yapılan yatırımların toplam tutarı 3.6 milyar lirayı buldu. Mobil abone sayısı 86.9 milyon olarak belirlendi. Abone yaygınlığı yüzde 104 olarak ölçüldü” bilgilerini paylaştı.

2.6 milyon numara taşıma

Karaismailoğlu, taşınan mobil numara sayısının toplamda 155.1 milyon olduğunu belirtti. Üçüncü çeyrekte ise 2.6 milyon numara taşındığını kaydeden Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Toplam genişbant internet abone sayımız 69.7 milyonu mobil olmak üzere 87.5 milyona çıktı. Genişbant internet abone sayımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.2 arttı. Abone sayısında en yüksek oransal artış yüzde 32.2’yle ‘Eve Kadar Fiber’ sayısında yaşandı. Bunu yüzde 10.8’le ‘Kablo İnternet’ takip etti. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı 206 GByte oldu. Mobil abonelerin aylık ortalama kullanımı ise 11,3 GByte’a vardı.” Karaismailoğlu, Türkiye’deki toplam fiber altyapı uzunluğunun yıllık yüzde 10.1 artarak 455 bin kilometreyi geçtiğinin altını çizdi.