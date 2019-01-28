Haberler üst üste geliyor! Bir fabrika daha alevlere teslim oldu
İstanbul'da öğleden sonra meydana gelen yangın haberlerinin sıcağı dinmeden bir yangın haberi de Mersin'den geldi.28 Ocak 2019 Pazartesi 15:47
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çakmak fabrikasında yangın çıktı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını söndürmek üzere bölgeye Mersin ve Tarsus ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bazı işçiler dumandan etkilendi
Ekipler yangını söndürmek için müdahale ederken, bazı fabrika işçilerinin de dumandan etkilendiği öğrenildi.
Söndürme çalışmalarının sürdüğü fabrikadan yoğun şekilde duman yükseldiği görüldü.
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