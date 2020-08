Haberler son dakika haberleri

Haberler son dakika... İster yazılı olsun ister görsel basın son dakika haberleri an be an merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya diken üstünde olmaya devam ederken, corona günlük vaka sayıları dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecine girilmesinden sonra günlük vaka sayılarında artışların sürmesi nedeniyle hem YÖK hem de Milli Eğitim Bakanlığından üniversite ve okulların açılış tarihlerine ilişkin son dakika açıklaması yapıldı. Güncel haberler detaylarına geçecek olursak, YÖK’ten gelen son dakika haberine göre, üniversiteler 1 Ekim’den sonra açılacak. 31 Ağustos’ta açıklanacağı daha önceden kamuoyuna duyrulan okulların açılmasına da sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine okulların açılmasına ilişkin takvim de netleşti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasına göre, okullar 31 Ağustos itibariyle online olarak uzaktan eğitime başlayacak. Okulların açılması yani yüz yüze eğitim verileceği tarih ise MEB tarafından 21 Eylül olduğu son dakika haber olarak paylaşıldı.

Son dakika korona virüs haberi

Bir diğer son dakika haberi ise günlük koronavirüs vaka sayılarında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün açıkladığı koroavirüs günlük tablosuna ilişkin verileri kamuoyuna duyurdu. Bakan Koca’nın açıkladığı günlük korona vaka sayılarına göre, son 24 saatte yapılan 65 bin 956 testten bin 192 kişide yeni korona görülürken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 19 oldu. Koronadan hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 5 bin 974 olurken iyileşenlerin sayısı ise toplamda 230 bin 969 oldu.

Son dakika deprem haberi

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil öncelikli kentsel dönüşüm kapsamında dönüştürülmesi gereken 1,5 milyon konutun olduğunu söyledi. Bakan Kurum yaptığı son dakika haberine göre, dönüştürülecek konutların büyük çoğunluğu İstanbul'da olduğunu vurgulayarak bu döneşümün 5 yıl içerisinde gerçekleştirilmesinin hedeflendiğinin altını çizdi. Bakan Kurum, 81 ilde kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla yürütüleceğini söyledi.