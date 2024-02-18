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Siyaset Haberi yazarken başımız döndü!.. Davutoğlu hem AK Parti hem CHP, İP, DEVA ve DP'yi destekleyecek
Siyaset

Haberi yazarken başımız döndü!.. Davutoğlu hem AK Parti hem CHP, İP, DEVA ve DP'yi destekleyecek

Yeniakit Publisher
2024-02-18 11:22:00 -
Haberi yazarken başımız döndü!.. Davutoğlu hem AK Parti hem CHP, İP, DEVA ve DP'yi destekleyecek

Gelecek Partisi, yerel seçimlerde aday çıkarmadığı Ankara, Tokat, Ordu, Düzce ve Mardin'de diğer partilere destek vereceğini duyurdu.

Cumhur İttifakı partileri arasındaki uyum ve ülke için pazarlıksız işbirliği dikkat çekerken, diğer partiler arasındaki dağılmışlık dikkatlerden kaçmıyor. CHP'nin DEM Parti ile işbirliğinden kararlar açıklanırken bir yol haritası da Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Parti cephesinde, aday çıkarılmayan iller için alınan karar belli oldu. Buna göre Gelecek Partisi'nden her partiye destek çıktı.

İlk olarak Ankara'da CHP'nin adayı Mansur Yavaş'ı destekleyecekleri açıklandı.

Partiden yapılan açıklamada desteklenecek isimler şu şekilde yer aldı:

"Sayın genel başkanımızı başta olmak üzere Gelecek Partisi'nin tüm mensuplarının ortak şiarı önce millet sonra parti sonra da bendir. Bu çerçevede yönetim kurulumuz oy birliği ile parti kimliklerine bakmaksızın;
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Düzce ilimizde Deva Partisi Düzce Belediye Başkan adayı Sayın Murat Caymaz'ı, Tokat ilimizde İyi Parti Tokat Belediye Başkan Adayı Sayın Şeref Menteşe'yi, Kilis ilimizde İyi Parti Kilis Belediye Başkan adayı Sayın Yasin Topaloğlu'nu, Ordu ilimizde Demokrat Parti Ordu Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu’nu, AK Parti Mardin Belediye Başkan adayı Sayın Abdullah Erin'i destekleme kararı almıştır."

"Herkesle konuşmaya hazırız"

Davutoğlu, daha önce yaptığı bir açıklamada bu kararın sinyalini şu ifadelerle vermişti:

"Esas itibarıyla muhalefet partileriyle ama ola ki bir yerde iktidar gerçekten bizim de benimsediğimiz iyi bir adayı çıkartır o şehrin iyiliği içindir, onu da destekleriz. İlkesel olarak iktidar-muhalefet demeden bütün partilerle konuşmaya hazırız. Bazı yerlerde bizim adayımıza MHP ya da AK Parti destek vermek isterse niye veriyorsunuz demeyiz veya bazı yerlerde o kadar iyi, dürüst ve liyakat sahibi aday çıkarırlar ki müzakere ederek iktidarın adayına destek verebiliriz. Mühim olan şehirlerimizin en doğru, dürüst ve liyakat sahibi insanlarla yönetilmesi."

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Yorumlar

Maraşlı

Ankara yavaşlı oluyor barok Ahmet destekleyecek miş ne de olsa bir selam çaksa bütün ahali ardından yürür!!!!

Bozok

Dediği yerlerde seçime girse alacağı 300 ü geçmez desteklese ne olur desteklemese ne olur. Hani yüzde 49 oy almıştı. Erdoğan ın adam ettiği makam sahibi yaptığı kimseler aciz bir durum yaptılar.
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