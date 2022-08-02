Habere tıklamadan derin nefes alın çok güleceksiniz! Yılın seçim komedisi Engin Altay'dan

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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, FOX TV’de ekranlara gelen ‘İlker Karagöz ile Çalar Saat’ programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

2023 seçimleri yaklaşırken Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı henüz belli olmamasına rağmen ‘erken seçim’ çağrısında bulunan Altay, CHP’nin adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Defalarca üst üste seçim kaybetmelerine rağmen iddialı açıklamalarını sürdüren Altay, “Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız Bay Kemal." dedi.

Sandıkta eriyen Bülent Ecevit'i örnek gösterdi

Altay, konuşmasının devamında sözde AK Parti’yi korkutmak için ‘yılın seçim komedisi’ sayılabilecek bir örnek gösterdi. Kendi zihniyetlerinden olan ve sandıkta eriyen Bülent Ecevit’i örnek göstererek gülünç bir açıklamada bulunan Altay şu ifadeleri kullandı:

Rahmetli Ecevit 3 yıl içinde 22’den 1’e düştü. O dönem parlamentoda 5 siyasi partinin hepsi parlamento dışı kaldı.

"Erdoğan 5’inci parti olursa dua etsin"

CHP’ye karşı defalarca seçimi kazanan ve anketlerde muhalefet partilerini geride bırakan AK Parti’nin oy oranına ilişkin aklı sıra algı operasyonu yapmaya çalışan Altay, daha da saçmalayarak "Erdoğan, eğer seçimi mayıs ya da haziran ayında yaparsa 5’inci parti olursa dua etsin" şeklinde konuştu.