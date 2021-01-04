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Gündem Habere giden Haber Global ekibi haber oldu
Gündem

Habere giden Haber Global ekibi haber oldu

Barajlardaki doluluk oranlarını haber yapmak için baraj yatağına giren Haber Global ekibi balçığa saplandı. Haber ekibi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda güçlükle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-04 19:53:00 -

Barajlardaki doluluk oranlarını yapmak için baraj yatağına giren Haber Global ekibi Damla Turgutlu Soybaş ve Kameraman Ünsal Çakin baraj yatağına girince balçığa saplandı.

2 saat süren çalışmayla kurtarıldılar

Arnavutköy'de bulunan Sazlıbosna barajına giden ve görüntü almak istedikleri sırada baraj yatağında ilerleyen muhabir ve kameraman balçığa saplandı. Haber ekibi, kendi çabaları ile kurtulamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmalarının ardından muhabir Damla Turgutlu Soybaş ve kameraman Ünsal Çakin kurtarıldı.

İBB Sözcüsü: Bilgi vermeden bu riskli alanlara girilmemeli

İBB Sözcüsü Murat Ongun, yaptığı açıklamada "Barajlardaki doluluk oranını haber yapmak için Sazlıbosna Baraj yatağına giren Haber Global ekibini saplandıkları balçıktan İstanbul İtfaiyesi kurtardı. Habercileri ve meraklı vatandaşları, bilgi vermeden bu riskli alanlara girmemeleri konusunda uyarırız" dedi.

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