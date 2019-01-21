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Haber alınamıyordu! Yaşlı çiftin akıbeti belli oldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenen Niyazi Yazıcıoğlu ve eşi Rabia Yazıcıoğlu hayatını kaybetti.

21 Ocak 2019 Pazartesi 00:01
Haber alınamıyordu! Yaşlı çiftin akıbeti belli oldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Kurtşeyh Mahallesi'nde, Niyazi Yazıcıoğlu (77) ile eşi Rabia Yazıcıoğlu'ndan (82) birkaç gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Sobadan sızan gazdan zehirlendiler

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çiftin cenazesi Devrekani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, yapılan inceleme sonucu çiftin sobadan sızan gazdan zehirlendiğinin tahmin edildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 00:01
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