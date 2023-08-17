Hababam Sınıfı'nın Avni Hoca'sı meğer çok ünlüymüş!
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı, günümüzde bile izlenmeye devam ediyor. 'Hababam Sınıfı'nda edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'ya hayat veren oyuncunun şimdiki hali ağızları açık bıraktı. Avni Hoca meğer çok ünlüymüş...
Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Hababam Sınıfı, günümüzde bile izlenmeye devam ediyor. 'Hababam Sınıfı'nda edebiyat öğretmeni 'Avni Hoca'ya hayat veren oyuncunun şimdiki hali ağızları açık bıraktı. Avni Hoca meğer çok ünlüymüş...
Hababam Sınıfı'nın Avni Hoca'sı ünlü oyuncu Avni Yalçın çıktı.
1947 yılında İstanbul'da doğan sinema ve dizi oyuncusu Avni Yalçın, Türk sinemasının efsane filmi Hababam Sınıfı Tatilde'de "Edebiyat Öğretmeni Avni" rolüyle ün kazandı.
İstanbul Şehir Tiyatroları oyuncusu olan Yalçın, Dostlar Tiyatrosunda da çalıştı.
Ünlü oyuncu Kurtuluş, Karakolda Ayna Var, Perihan Abla gibi dizilerde oynadı.
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Hatırla Sevgili dizisinde Şevket karakterine hayat veren oyuncu, Melekler Korusun dizisinde Salih karakterini canlandırdı.
Avni Yalçın, kendisi gibi oyuncu Ayşegül Devrim ve Ayşe Kökçü ile evlenip boşandı.