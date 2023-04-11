'Hababam Sınıfı' oyuncusu hayatını kaybetti
'Hababam Sınıfı' filminde rol alan 68 yaşındaki Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Demirel'in İzmir Seferihisar'da yaşamını yitirdiği öğrenildi.
'Hababam Sınıfı' filminde rol alan 68 yaşındaki Necati Demirel, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Demirel'in İzmir Seferihisar'da yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Demirel, filmde Kemal Sunal'ın oynadığı 'Şaban' karakterinin tereyağını, Halit Akçatepe'nin oynadığı 'Güdük Necmi' ile çaldığı sahne ile hafızalarda yer edinmişti.
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