GYODER üst yönetiminde değişiklik

GYODER üst yönetiminde yaşanan değişikliğe ilişkin basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda dernek başkanlığını 3 yıldır sürdüren Mehmet Kalyoncu'nın görevini bıraktığı, yerine yönetim kurulu kararıyla Neşecan Çekici'nin seçildiği bildirildi.

Mehmet Kalyoncu'nun yönetim kurulu üyesi olacağı yeni dönemde, başkan yardımcılıklarına Ayla Heyfegil, Cem Yılmaz, Tuğra Gönden, Mahmut Sefa Çelik, Yağmur Yaşar ve Burak Kutluğ getirildi.

Toplantıda görevi Çekici'ye devreden Kalyoncu, "3 yıldır büyük bir heyecan ve sorumlulukla yürüttüğüm GYODER Başkanlığı görevimi, yönetim kurulunda aldığımız ortak kararla, 2011'den beri yönetimde aktif rol alan Neşecan Çekici'ye devrediyorum. Ben bu dönemde vicdanımı dinleyerek kurucusu olduğum Türkiye Tasarım Vakfı çatısı altında deprem bölgesindeki tasarım ve planlama çalışmalarına odaklanacağım." dedi.

Sektör STK'larında ilk kadın lider

Yeni dönemde GYODER Başkanı olarak görev yapacak olan Neşecan Çekici, 2003'te üye olarak katıldığı GYODER'de 2011'den bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyordu.

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Neşecan Çekici, bu görevlendirmeyle Türkiye'de yapı endüstrisinin ilk kadın sivil toplum kuruluşu lideri oldu.

Son olarak başkan yardımcılığı görevi yapan Neşecan Çekici, basın toplantısında, "Sayın Kalyoncu liderliğindeki yönetim kurulumuzun, değerli başkan yardımcılarımızın, icra kurulumuzun, komitelerimizin ve çok kıymetli üyelerimizin destekleriyle 3 yıldır birçok projenin ilk tohumlarını attık ve hepsinde de sektörümüze ve kamuya yarar sağlayabilecek bir aşama kaydettik. GYODER olarak sektörün kuvvetli desteğiyle devam eden projelerimize ivme kazandırarak kararlılıkla ilerleyeceğiz. Bu yeni dönemde işbirliği ve dayanışma ruhuyla, gayrimenkul sektörümüzü daha ileriye taşımak için birlikte çalışacağız." şeklinde konuştu.

Çekici, GYODER'in mevcut ve gelecek vizyonunu anlattı

Neşecan Çekici, GYODER olarak son dönemde Yeni Konut Modeli de dahil pek çok yenilikçi projeye imza attıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde de GYODER'in ana vizyonu olan 4T yani teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum prensiplerini her fırsatta vurgulamaya devam edeceğiz. 18. GYODER Gayrimenkul Zirvesi'nde de açıkladığımız gibi PwC ortaklığında vereceğimiz 4T sertifikasıyla tüm bu ilkelerin sektörümüzdeki en iyi uygulamalarını keşfetmeye, takdir etmeye ve yaygınlaştırmaya çalışacağız."

Kısa zaman önce YTÜ Yıldız Teknopark işbirliğiyle GYODER YTU Startup House-Proptech HUB Girişimcilik Merkezi'ni hayata geçirdiklerini, Design Hub ile de tasarım ekosistemini desteklediklerini dile getiren Çekici, şehirleri başta deprem olmak üzere afetlere hazır hale getirmek, yeniden yapılanma sürecinin stratejisini oluşturmak ve uygulamak hedefiyle faaliyet gösterecek olan CITYLAB Türkiye merkezini kurmak için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Çekici, eğitimin her zaman kendileri için öncelikli konuların başında yer aldığını vurgulayarak, sektörün gelişmesi, içinde istihdam edilen insan kaynağına yatırımla olabileceğini anlattı. Çekici, akademik iş birliklerini devam ettireceklerini bildirdi.

GYODER Eğitim, Yayınlar ve Bilgi Üretimi Komitesi önderliğinde hazırlanan GYODER Gösterge ile de sektörle ilgili olan tüm kesimler için önemli bir veri kaynağı sunduklarını hatırlatan Çekici, "Üzerinde çalışmaya devam edeceğimiz bir diğer projemiz 'Konut Projeleri İçin Pazar Yeri'. Son dönemde herkesin aklını kurcalayan fiyatlar konusundaki manipülasyon ve fırsatçılık endişesini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.