Güzelleşme hayali hüsranla bitti! Sosyal medyanın konuştuğu 'dolgu' faciası izleyenleri şoke etti
Dudak dolgusu yaptırmaya karar veren genç bir kadın, operasyon sonrası aynaya baktığında gözlerine inanamadı. Dolgunun beklediğinden çok daha fazla olmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Güzelleşme çabasının trajikomik bir hal alması izleyenleri hem şaşırttı hem de düşündürdü.
Daha dolgun dudaklara sahip olmak için estetik cerrahın yolunu tutan genç kadın, operasyon sonrası aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı. İstediği doğal görünüm yerine yüzünün neredeyse yarısını kaplayan devasa dudaklarla karşılaşan kadının o anlardaki şaşkınlığı ve trajikomik tepkisi sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
Uzmanlar, kimyasal maddelerle vücudun doğal yapısına müdahale etmenin sadece fiziksel değil, psikolojik yıkımlara da yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.
Her insanın kendine has yüz hatlarının en büyük zenginlik olduğunu vurgulayan sağduyulu çevreler, sosyal medya dayatmalarıyla tek tipleşen ve doğallıktan uzaklaşan bu tür müdahalelerin çoğu zaman hüsranla sonuçlandığına dikkat çekiyor.
