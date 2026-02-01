  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çaycılıktan memurluğa! Muhittin Böcek’in metresinin jet yükselişi ‘Cumhurbaşkanımız beni göndermişti…’ Davutoğlu’ndan İngiliz bakanı susturan cevap Ahmet Hakan'dan DEM ve CHP’ye zor soru: 'Kravatlı şeriatçı, kafa kesen IŞİD’çi' diyen siz değil miydiniz? Antalya'nın ardından Burdur'da katliam gibi bir kaza daha: Bu kez 7 kişi öldü Özgür Özel'den şeffaflık nutukları, DEM ile kapalı kapılar ardında gizli pazarlık! AK Partili Başkan dev hizmeti böyle anlattı! Tek bir ile 6,7 milyar lira… YPG’nin yaptığını Siyonist İsrail yapmaz İran’dan AB’ye karşı hamle! Terör listesine aldı Antalya’da yolcu otobüsü devrildi: 9 ölü, 25 yaralı Tağşişe en açık ürün belli oldu! Sofranızdaki tehlikeye dikkat!
Sosyal Medya Güzelleşme hayali hüsranla bitti! Sosyal medyanın konuştuğu 'dolgu' faciası izleyenleri şoke etti
Sosyal Medya

Güzelleşme hayali hüsranla bitti! Sosyal medyanın konuştuğu 'dolgu' faciası izleyenleri şoke etti

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Dudak dolgusu yaptırmaya karar veren genç bir kadın, operasyon sonrası aynaya baktığında gözlerine inanamadı. Dolgunun beklediğinden çok daha fazla olmasıyla büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Güzelleşme çabasının trajikomik bir hal alması izleyenleri hem şaşırttı hem de düşündürdü.

Daha dolgun dudaklara sahip olmak için estetik cerrahın yolunu tutan genç kadın, operasyon sonrası aynaya baktığında hayatının şokunu yaşadı. İstediği doğal görünüm yerine yüzünün neredeyse yarısını kaplayan devasa dudaklarla karşılaşan kadının o anlardaki şaşkınlığı ve trajikomik tepkisi sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

 

Uzmanlar, kimyasal maddelerle vücudun doğal yapısına müdahale etmenin sadece fiziksel değil, psikolojik yıkımlara da yol açabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

Her insanın kendine has yüz hatlarının en büyük zenginlik olduğunu vurgulayan sağduyulu çevreler, sosyal medya dayatmalarıyla tek tipleşen ve doğallıktan uzaklaşan bu tür müdahalelerin çoğu zaman hüsranla sonuçlandığına dikkat çekiyor.

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi
Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

Sosyal Medya

Başıboş köpek vatandaşa saldırdı! Polis vurarak durdurabildi

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu
TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Sosyal Medya

TikTok kullanıcısı restoranda hesap ödemek istemeyince kovuldu

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak
Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Sosyal Medya

Gebze’de veterinere şiddet: Mama ücreti yüzünden dayak

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular
Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Sosyal Medya

Halay magandalarına artık ‘dur’ deyin! İstanbul’da yolun ortasında halay çektiler, kazaya neden oldular

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!
Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Sosyal Medya

Taziye evi için yapılan lahmacun içi tepki çekti!

Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti
Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti

Sosyal Medya

Kılıç şovu faciayla bitti! Salatalığı keseyim derken burnunu kesti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23