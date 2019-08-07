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Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek sınavı heyecanı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine girmek isteyen adaylar, düzenlenen yetenek sınavlarında ter döktü.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek sınavı heyecanı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine girmek isteyen adaylar, düzenlenen yetenek sınavlarında ter döktü.


Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek sınavı heyecanı yaşandı. Anadolu Üniversitesi öğrencisi olmak isteyen yüzlerce aday, hafta sonu düzenlenen sınavlarda ter döktü.


Yetenek sınavının ilk oturumu, Güzel Sanatlar Fakültesi binası ve Merkez Yemekhane’de gerçekleştirildi. Resim, Cam, Baskı Sanatları, Seramik, Heykel, Grafik ve Animasyon bölümlerine girmek isteyen adaylar iki aşamalı bir sınavdan geçti. Öğrenciler sınavın ilk aşamasında görsel algı ve genel kültür alanında sınava girerken, ikinci aşamasında ise bölüm alan sınavlarına girdiler.


Görsel algı ve genel kültür sınavına bin 747 aday katılırken, pazar günü yapılan alan sınavlarına ise Baskı Sanatları bölümü için 140, Seramik bölümü için 173, Resim bölümü için 804, Heykel bölümü için 150, Grafik bölümü için 1041, Cam bölümü için 74 ve Animasyon bölümü için 856 aday sınava katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:48
  1. sanat
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