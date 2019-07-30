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Güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavları 2019 başvuru şartları

YKS tercihlerinin bugün (29 Temmuz) son günü. Üniversite adayları YKS puanlarına göre üniversite tercihlerini yapıyor. Üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi bölümlerine girmek isteyenler ise Güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavları 2019 araştırıyor. Grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu, resim, heykel, seramik ve cam tasarımı, teksti ve moda tasarımı, sahne dekorları ve kostümü özel yetenek puanları. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak. Peki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı başvuru şartları neler?

30 Temmuz 2019 Salı 09:43
Güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavları 2019 başvuru şartları

YKS tercihlerinin bugün (29 Temmuz) son günü. Üniversite adayları YKS puanlarına göre üniversite tercihlerini yapıyor. Üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi bölümlerine girmek isteyenler ise Güzel sanatlar fakültesi yetenek sınavları 2019 araştırıyor. Grafik tasarım, geleneksel Türk sanatları, fotoğraf, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu, resim, heykel, seramik ve cam tasarımı, teksti ve moda tasarımı, sahne dekorları ve kostümü özel yetenek puanları. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak. Peki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı başvuru şartları neler?

Giriş Yetenek Sınavlarına başvuracak adayların lise ya da dengi bir okuldan mezun olmaları ve ÖSYM tarafından 2019 yılında yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Temel Yeterlik Testinden (TYT) en az aşağıdaki puanları almış olmaları gereklidir. TYT puanı 2 yıl süre ile geçerli olduğundan 2018 yılı için ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen puan (2019-TYT Nihai Sınav Puanı) kullanılabilecektir. Ön kayıtlar için, internet sayfası 05, 06, 07, 08, 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında açık kalacaktır.

Kayıtlar 09 Ağustos 2019 günü, saat 16.00’da kapanacaktır. 09 Ağustos 2019 günü, saat 16.00’dan sonra internet üzerinden veya başka bir yöntemle başvuru yapılması mümkün değildir. Elektrik kesintisi, teknik arızalar, internet hattınızın kesik olması vb. nedenlerle başvuru yapamama durumunda kalmamanız için, başvurunuzu son gün ve saati beklemeden yapınız. Yukarıdaki mazeretler veya benzerleri ileri sürülerek süre uzatımı istenemez. İnternetten başvuru yapmayan adaylar ön kayıt hakkını kaybederler.

 

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 09:43
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