Güzel Enerji Akaryakıt hedeflerini açıkladı

BURSA (AA) - Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) çatısı altında enerji sektöründe hizmet veren ve ağustos ayı itibarıyla ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt AŞ unvanı altında birleşen TOTAL ve M Oil istasyonlarının yeni döneme ilişkin hedefleri açıklandı.

Güzel Enerji Akaryakıt AŞ Genel Müdürü Yüksel Yılmaz, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, OYAK'ın, Türkiye akaryakıt ve madeni yağ dağıtım sektörünün önemli iki markası TOTAL ve M Oil'i mart ayında tüm operasyonlarıyla birlikte satın aldığını hatırlattı.

Bu tarihten itibaren OYAK çatısı altında hizmet veren TOTAL ve M Oil markalarının ağustos ayında ticari olarak Güzel Enerji Akaryakıt AŞ ticari unvanı altında birleştiğini dile getiren Yılmaz, TOTAL ve M Oil markalarının varlığını sürdürmeye devam ettiğini, aynı çatı altında birleşen şirketlerin yeni döneme iddialı hedeflerle girmeye hazırlandığını bildirdi.

Güzel Enerji Akaryakıt dağıtım lisansı altında toplam 900 istasyona sahip olan Total ve M Oil markalarının büyüme hedefleri doğrultusunda Bursa bölgesindeki istasyon sayılarını artırmayı planladıklarını belirten Yılmaz, Total ve M Oil'in şu an itibarıyla Bursa ve civarında toplam 27 istasyonla hizmet verdiğini ifade etti.

Yılmaz, her iki markanın yıllardır ortaya koyduğu başarılı çalışmaların ve sahadaki güçlerinin birleşmesinin kendilerini heyecanlandırdığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu birleşmenin yaratacağı sinerji ve güçle önümüzdeki günlerde hedeflerimize doğru büyük bir hızla ilerleyeceğiz. Sektördeki gücümüzü daha da artıracağız. Bu yolculukta bizim için Bursa'nın önemi oldukça fazla. Bursa'da toplam 27 istasyonumuzla ve yüzde 8,5 pazar payıyla hizmet veriyoruz. Bölgenin Türkiye sanayisi için öneminin farkındayız. Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz OYAK'ın da diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri aracılığıyla bölgede önemli sanayi yatırımları bulunuyor. Biz de Güzel Enerji Akaryakıt olarak istasyonlarımızla bu bölgenin insanına en iyi hizmeti sunmak üzere çalışıyor, istasyonlarımızda müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Bu kapsamda, yönetim kadromuzla bölgedeki iş ortaklarımızla bir araya geldik. Bölgedeki ticari koşulları daha iyi anlayarak, tüketici beklentilerini birlikte analiz ederek, yerel çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Bu yönde 2020 senesini hazırlık yılı olarak görüyor, iş ortaklarımızın görüş ve önerilerini de dikkate alarak stratejilerimizi oluşturuyoruz. 2021'de kararlı adımlarla şirketimizi ileri taşımayı hedefliyoruz."

Hedeflerinin büyük olduğunu söyleyen Yılmaz, "Takip eden değil takip edilen ve yön veren şirket olmak istiyoruz. Hizmetleriyle ve faaliyetleriyle konuşulan bir akaryakıt dağıtım şirketi olmak istiyoruz. Mart ayından beri durmadık, çalışmalarımızı sürdürdük. Çünkü 2021'e çok daha güçlü ve organize girmek istiyoruz. TOTAL ve M Oil olmak üzere şu anda Türkiye genelinde 900 istasyonluk bir bayi ağına sahibiz. Bu bizi Türkiye'nin bütün segmentlerine ve müşteri gruplarına hitap edebilir kıldı. Hedefimiz her ilde büyümek, müşterinin tercih ettiği öncü markalardan biri olmak." dedi.