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Kadın - Aile Guymak nasıl yapılır? Tarifi
Kadın - Aile

Guymak nasıl yapılır? Tarifi

Guymak tarifi denilince aklınıza Karadeniz’e ait kuymak gelmesin.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 22:52:00 -
Guymak nasıl yapılır? Tarifi

Guymak tarifi denilince aklınıza Karadeniz’e ait kuymak gelmesin. Bu tarif Karaman'ın meşhur lezzetlerinden biri guymak tatlısı.

Malzemeler

  • 500 gr. Kaymak
  • 800 gr. şeker
  • 250 ml. süt
  • 400 gr. un
  • 750 ml. su
  • 5ml. limon suyu
  • 50 gr. bal
  • Yapılışı

Yapılışı

Kaymak, un ve sütü karıştırın. Pembemsi bir renk alana kadar yarım saat kavurun. Kavrulan bu karışımı orta boy bir tepsiye yayın ve fırında üzeri kızarıncaya kadar 15 dakika pişirin. Bir yandan şeker, su, bal ve limon ile bir şurup hazırlayın. Hazırladığınız şurubu, fırından çıkan tatlının üzerine sıcak olarak dökün. Şurup çektikten sonra dilimleyerek servis yapın. Afiyet olsun...

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