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Güvercin sevdalısı adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Aydın'da evinin terasında güvercin besleyen 65 yaşındaki adam, kabloları açıkta olan prize dokununca elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

12 Mart 2019 Salı 16:35
Güvercin sevdalısı adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Aydın'da evinin terasındaki güvercinleri beslerken elektrik akımına kapılan kişi öldü.

Girne Mahallesi'nde 2 katlı evinin terasında güvercin besleyen Bekir Moran (65), kabloları açıkta olan prize dokununca elektrik akımına kapıldı.

Olay yerinde öldüğü belirlendi

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Moran'ın öldüğünü belirledi.

Moran'ın cesedi otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:35
  1. Aydın
  2. elektrik akımı
  3. Girne Mahallesi
  4. Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi

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