  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Güvercin hırsızları kameraya yakalandı

Adıyaman’da bir binanın terasında bulunan güvercinlerin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 16:05:22 -
Güvercin hırsızları kameraya yakalandı

Adıyaman’da bir binanın terasında bulunan güvercinlerin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi Hısnı Mansur Caddesi üzerinde bulunan M.Ş’ye ait 5 katlı ikametin çatısındaki güvercinleri gözüne kestiren yaşı küçük 2 şahıs, M.Ş.’ye ait binanın bitişiğindeki binayı kullanarak terasa çıktı. Şahıslar daha sonra çıktıkları binanın terasından M.Ş.’nin binasına geçti. Her iki şahıs terasta güvercinler için özel yapılan kümesteki 4 adet güvercini alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Güvenlik kameralarının da saniye saniye kayıtta olduğu anlarda, şahıslardan biri kafesin içerisine girerek burada korkudan uçuşan güvercinleri tek tek yakaladı. Kafes içerisindeki şahıs yakaladığı güvercini kırdıkları kafes boşluğundan arkadaşına verdi. Montlarının içerisine güvercinleri saklayan iki şahıs daha sonra yan binanın terasına geçerek binadan ayrıldı.


Yaklaşık 5 bin TL değerindeki güvercinlerinin çalındığını fark eden M.Ş., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu. Polis ekipleri şahısların yakalanması için çalışma başlattı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı