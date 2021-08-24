Güvensiz okul ve kırtasiye malzemeleri için teyakkuza geçildi

Ticaret Bakanlığı, okul ve kırtasiye malzemelerinin güvenli olup olmadığını denetlemek için harekete geçti. Bakanlık, okul alışverişlerinin yoğunlaştığı bugünlerde saha denetimlerini sıklaştırdı.

Rehberlik hizmeti veriliyor

Yeni eğitim-öğretim dönemi için geri sayım devam ederken hızlanan denetimler, ‘güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans’ prensibiyle yürütülüyor. Okul ürünlerini üreten ve ithal eden firmalar mercek altına alınıyor. Tüketicilere güvenli ürün arzının sağlanabilmesi için bölge müdürlükleri tarafından kırtasiye ve okul malzemelerinin satış yerlerinde ürün güvenliğine ilişkin rehberlik faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Testler yapılıyor

Ticaret denetmenleri tarafından riskli görülen ürünler akredite laboratuvarlarda çeşitli kimyasal, fiziksel testlerden geçiriliyor. Teknik mevzuat çerçevesinde yapılan kimyasal testlerde başta fitalat, kadmiyum, kurşun ve azo boyar maddeler olmak üzere kullanımı kısıtlanmış kimyasalların bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor.

Analizler gerçekleştiriliyor

Fiziksel testlerde ürünlerin içerebilecekleri riskler değerlendiriliyor. Üç yaş altı çocukların güvenliği açısından küçük parça testlerinden tekstil ürünlerindeki kordon ve bağcıkların gerekli standartlara uygunluğuna kadar kapsamlı analizler yapılıyor. Ürünlerde yer alması gereken uyarılar ile tekstil veya ayakkabı ürün etiketlerinde gerekli içerik bilgilerinin bulunup bulunmadığı gibi bilgilendirme gereklilikleri de denetleniyor.

Ceza uygulanıyor

Test veya muayene işlemleri sonucunda kimyasal ve fiziksel testlerden geçemeyen kırtasiye ile okul malzemeleri piyasadan toplatılarak bu ürünleri üretip ithal edenlere idari para cezası kesiliyor. Etiket denetimlerinde eksiklik tespit edilen ürünlerde ise ilgili mevzuat kapsamındaki düzeltmeler ve idari yaptırımlar uygulanıyor. Uygunsuzluğu tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler, Ticaret Bakanlığı’nca devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi sistemi (GÜBİS) aracılığıyla tüketicilerle ayrıca paylaşılacak. Söz konusu sisteme, tüketiciler www.guvensizurun.gov.tr ve www.gubis.gov.tr adreslerinden ulaşabiliyor. Diğer taraftan tüketicilerin okul alışverişlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarından olumsuz etkilenmemeleri amacıyla da gerekli önlemler alınıyor. Spekülatörlere geçit verilmiyor.

Bu hususlara dikkat

Bakanlık, tüketicilerin ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken hususları ise şöyle sıralıyor:

Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmeli. Yaşanan kazaların birçoğu yanlış veya hatalı kullanımdan kaynaklanıyor. Bu tür olayların önüne geçebilmek amacıyla ürün ambalajları üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı, kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmeli.

Kırtasiye ürününü seçerken temkinli olunmalı. Üretici veya ithalatçısının açık adının ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmeli. Markası ve modeli belli olmayan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünler satın alınmamalı.

Oyuncak şeklinde veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalı. Bu kapsamda, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalı.

Boya malzemeleri, oyuncak görünümlü birtakım silgilerde, kalemtıraşlarda, oyun hamurlarında, parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeli.

Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde, ürünlerin içeriğini gösteren etiketler ile işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir şekilde olması zorunluluğu bulunuyor. Tüketiciler bu ürünleri satın alırken etiketlerinde yer alan bilgiler çerçevesinde satın alma kararını vermeli.

Satın aldığı ürünün güvensiz olduğunu düşünen tüketiciler, Alo 175 Tüketici Hattı’ndan ve web sayfası üzerinden bakanlığa ulaşabiliyor.