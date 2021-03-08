Güvenlik kaynaklarından Mısır açıklaması

Güvenlik kaynakları, Cerablus ve El Bab’ın güneyine yönelik haftasonu gerçekleştirilen füze saldırısına ilişkin soru üzerine, ”Rejim bölgelerinden atılan füzelerle yapılan bir saldırı söz konusu. Her nereden olursa olsun, kimin tarafından atılırsa atılsın, 400-500 kilogramlık balistik füzelerin özellikle sivillerin bulunduğu bölgelere atılması insani açıdan doğru değil. Biz de konuyu takip ediyoruz. Buralar yerel kaynaklardan da alınan bilgiye göre, akaryakıt pazarı diye nitelendirilen sivillerin ticaret yaptığı yerler. Oranın hedef alınması üzücü, endişe verici. Asıl hedefin Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından oluşturulan huzur ve istikrar ortamının bozulmasına yönelik olduğu açıktır. Konuyu yakinen takip ediyoruz” ifadelerini kullandı.

PKK'ya yönelik operasyonlar

Gara’ya yönelik harekatın ardından bölücü terör örgütü PKK’nın geriye çekilmek zorunda kaldığına yönelik değerlendirmelerin hatırlatılması üzerine kaynaklar,

“Pençe Kartal-2 Harekatı bazı ezberleri bozan bir harekat. Arkada kara desteği olmadan uzak bir bölgede sadece hava indirme harekatıyla yapılan bir operasyon. Bu terör örgütünün de ezberlerini bozdu. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi terör örgütü kendini hiçbir yerde rahat hissedemeyecek. Operasyon ile terör örgütünü büyük darbe vuruldu. Bölgeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor belirlenen hedeflere zaman zaman harekatlar düzenleniyor. İstihbarat raporları da terör örgütünün o bölgedeki hareket serbestesinin daraldığı yönünde” ifadelerini kullandı.

Mısır ile ilişkiler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Mısır’a yönelik ifadeleri hatırlatılarak, planlanan bir görüşmenin olup olmadığının sorulması üzerine güvenlik kaynakları, bu konuda gerek Bakan Akar gerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gerekse diğer yetkililer tarafından yapılan açıklamaları hatırlatarak şunları söyledi:

“Mısır ile kültürel, tarihi ortak noktalarımız var. Bu bağlamda iş birliği ile ilgili büyük potansiyel var. Askeri anlamda bakıldığında bizim Mısır’da askeri ataşemiz var. O anlamda ilişkiler devam ediyor.”

Açıklanan kaza kırım raporu

Bitlis’teki helikopter kazasına neden olduğu değerlendirilen ani hava değişiminin daha önceden tahmin edilip edilmeyeceğine yönelik soru üzerine güvenlik kaynakları, hava durumuna ilişkilerin bilgilerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alındığını, askeri ve sivil uçuş yapan tüm araçların bunlardan faydalandığını belirtti.

Bölgenin coğrafi yapısından dolayı ani hava değişikliklerinin yaşanabildiğini ifade eden kaynaklar, helikopterin bir yere çarpmasının söz konusu olmadığın, bulut içi oryantasyon kaybının yaşandığını belirtti.

Kazaya ani hava değişikliği dışında bir etkenin neden olmadığını yineleyen kaynaklar, kaza kırımda yaralanan personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini de paylaştı.

Cougar helikopterlerinin Türk Silahlı Kuvvetlerinde genellikle idari görevlerde kullanıldığını aktaran güvenlik kaynakları, söz konusu helikopterlerinin kullanımının 150 bin saati aştığını vurguladı.

"Pilotun kararı esastır"

Hava şartları uygun olmasa dahi komutanların emri ile helikopterlerin havalandırıp havalandırılmayacağına yönelik soruya da güvenlik kaynakları şu yanıtı verdi:

“Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Uçuş camiasında pilotun kararı esastır. Buna herhangi bir komutanın etki etmesi mümkün değil. Pilotun kendi kararına bırakılır. Komutan olarak rütbeli personel emir verebilir ama uçuş için bir emir verilmesi söz konusu değildir.”