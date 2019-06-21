Güvenlik güçlerinin eli yerli tabancayla güçleniyor
Yerli tabanca Mete’nin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.21 Haziran 2019 Cuma 11:18
Yerli tabanca Mete’nin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. ‘TP9 SF Mete’ ve ‘SAR9 Mete’ ürünlerinin üretimi devam ediyor. Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında ortaya konulan bu tabancalarla güvenlik güçleri ateş gücü yüksek silahlara kavuşuyor.
Öte yandan; Roketsan tarafından geliştirilen Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS)Paris Havacılık Fuarı’nda (Pars Airshow) tanıtıldı. Sistem fuara katılanlardan tam not aldı.
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