Güvenlik güçleri okul hazırlığına başladı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Okullarda açılış için hazırlıklar devam ederken, çevresinde alınacak güvenlik önlemleri için de polis ve jandarma hazırlıklarını tamamladı. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı gerekli tedbirlerin alınması için birimlerine talimat verdi. Öncelikle okul giriş çıkış saatleri basta olmak üzere asayiş ve trafik yönünden gerekli tedbirler alınması için polis ve jandarma birimleri gerekli tedbirleri alacak. Trafik akışının sağlanmasından öğrencilerin tedbirli bir şekilde okullarına ulaşımı sağlanırken, okul servis araçlarına yönelik denetimler yapılarak gerekli yasal uyarılarda bulunulacak. Okul çevrelerinde denetim yapılarak okul ile alakası bulunmayanlar uzaklaştırılırken, şüpheli kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılacak. Öğrencilerin şiddet eylemleri, suç, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunması için bilgilendirmelerde bulunulacak. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Narkotik polisleri de okul çevrelerinde denetimlerde bulunarak uyuşturucu satıcılarına karşı önlem alacak. Okulların yakınlarında bulunan park ve bahçelerin tehlikelerden arındırılması için buralarda da denetimler yapılarak öğrencilerin huzur ve güvenliği sağlanacak. Okul çevresinde bulunan internet-cafe, kafeterya, pastane, bar, kahvehane, bilardo salonu veya benzeri umuma açık işletmeler güvenlik güçleri tarafından denetleyerek gerekli yasal uyarılar yapılacak.