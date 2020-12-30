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Aktüel Güvenlik güçleri Hakkari'de zehir tacirlerine göz açtırmadı
Aktüel

Güvenlik güçleri Hakkari'de zehir tacirlerine göz açtırmadı

Bu yıl kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 tonun üzerinde eroin, çeşitli türlerde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 5 ton asit anhidrit ele geçiren güvenlik güçleri, terör örgütünün en büyük finans kaynağına ağır darbe vurdu - Hakkari Valisi İdris Akbıyık: - "Ülkemize bir gram dahi uyuşturucu girmemesi için mücadeleye devam edeceğiz. Hudut birliklerimiz, jandarmamız, emniyet teşkilatımız hepsi koordineli halde en üst düzeyde çaba sarf ediyorlar. Hakkarililerin artık terör, güvenlik diye bir gündemi yok. Hakkarili daha iyi eğitim, daha iyi sağılık hizmeti, festivaller, kültür, sanat, sportif faaliyetler istiyor"

Yeniakit Publisher
2020-12-30 11:02:47 -
Güvenlik güçleri Hakkari'de zehir tacirlerine göz açtırmadı

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de terörle mücadelede büyük başarı elde eden güvenlik güçleri, gerçekleştirdikleri operasyonlarla terör örgütü PKK'nın en büyük finans kaynağı olan uyuşturucuya da geçit vermiyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlara Mücadele ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve kaçakçılığa yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Güvenlik güçleri, bu yıl terör örgütü PKK ile mücadelede gösterdiği başarıyı uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadelede de gösterdi.

Kent genelinde yüzlerce başarılı operasyona imza atan güvenlik güçleri, 2 tonun üzerinde eroin, çeşitli türlerde yüklü miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan 5 ton asit anhidrit ele geçirdi.

Kaçakçılık operasyonlarında da yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara, nargile tütünü, akaryakıt, tıbbi ilaç, cep telefonu ele geçiren güvenlik güçleri, bu sayede terör örgütü PKK'nın finansal açıdan da ağır darbe almasını sağladı.

- "Uyuşturucu ve terör birbiriyle bağlantılı"

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, uyuşturucu ve terörün birbirlerini beslediklerini söyledi.

Bu yıl ele geçirilen uyuşturu bakımından kent tarihinin en yüksek rakamlarına ulaştıklarını belirten Akbıyık, "2 tonun üzerinde eroin, çeşitli miktarlarda esrar ve diğer türlerde uyuşturucu ele geçirildi. 5 ton asit anhidrit ele geçirdik ki bundan da çok miktarda eroin yapılıyor." dedi.

Ülke sınırlarının alınan güvenlik tedbirleriyle koruma altında olduğunu vurgulayan Akbıyık, bu önlemlerle zehir tacirlerine geçit verilmediğini aktardı.

Güvenlik güçlerinin hem terör ve uyuşturucu ile mücadelede hem de huzur ve asayişin sağlanmasında büyük başarılara imza attıklarını kaydeden Akbıyık, şöyle konuştu:

"Ülkemize bir gram dahi uyuşturucu girmemesi için mücadeleye devam edeceğiz. Hudut birliklerimiz, jandarmamız, emniyet teşkilatımız hepsi koordineli halde en üst düzeyde çaba sarf ediyorlar. Hakkarililerin artık terör, güvenlik diye bir gündemi yok. Hakkarili daha iyi eğitim, daha iyi sağılık hizmeti, festivaller, kültür, sanat, sportif faaliyetler istiyor. Hakkari halkı da başka yerlerdekiler gibi mutlu olmak ve bu hayatı normal bir şekilde yaşamak istiyor. Bunun için de Hakkari halkı hep birlikte teröre karşı duruyor."

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