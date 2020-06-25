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Aktüel

Güvenlik görevlisine skandal sözler!

Haliç metro istasyonunda metroya maskesiz binmek isteyen kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisine küstah sözler sarf etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:07:00 -

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün Haliç metro istasyonuna gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi. Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.

Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini iddia etti. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine çıldıran kadın skandal tavırlar sergiledi.

Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.

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Yorumlar

Selçuklu

Dövsen bela 
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Tolga

Kadına karşı pozitif ayırımcılık, İstanbul Sözleşmesi derken geldiğimiz nokta... Gerçek bir kırılma. Bakalım sonu nereye varacak.
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