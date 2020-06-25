Güvenlik görevlisine skandal sözler!
Haliç metro istasyonunda metroya maskesiz binmek isteyen kadın, turnikeden geçişine izin vermeyen güvenlik görevlisine küstah sözler sarf etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağa rağmen dün Haliç metro istasyonuna gelen bir kadın, metroya maskesiz binmek istedi. Duraktaki güvenlik görevlisi maskesiz kadının turnikelerden geçişine izin vermedi. Bunun üzerine kadınla güvenlik görevlisi arasında tartışma çıktı.
Metroya maskesiz binmek isteyen kadın, güvenlik görevlisinin üzerine yürüyerek maske takmadan da metroya binebileceğini iddia etti. Metroya maskesiz bir şekilde binmekte diretince güvenlik görevlisi, olayı polise bildirdi. Bunun üzerine çıldıran kadın skandal tavırlar sergiledi.
Maskesiz yolcu ve yanındaki kişi daha sonra metro istasyonundan uzaklaştı.