Güvenlik birimlerinde 8 Mart teyakkuzu

Maddi ve insani gücü tükenmekte olan terör örgütleri işbirliği içinde, insani ve ekonomik kaynak sağlamak için her türlü fırsatı sokak eylemlerine dönüştürerek propaganda malzemesi yapma peşinde. Yarınki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de propaganda malzemesi yapmayı hedefleyen örgütler, metropoller başta olmak üzere korsan gösteri hazırlıklarına başladılar. PKK, sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da gösteriler düzenleyerek, Türkiye’ye karşı kara propaganda yapma çabası içinde. Türkiye’deki marjinal grupların da desteğini alan terör örgütü, metropollerde, halkın yoğun olduğu meydanları seçerken, özellikle üniversite öğrencilerinin bulunduğu bölgelerde de korsan gösteriler düzenlemeyi planlıyor.

Gezi’yi hortlatmaya çalışıyorlar

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması bahane gösterilerek başlatılan protesto olaylarını yurt geneline yaymaya, eylemleri Gezi olaylarına çevirmeyi hedefleyen gruplar, 8 Mart’ta da üniversitelerde düzenleyecekleri eylemlerle senaryolarını sahnelemeye çalışacaklar. İstanbul’da Kadıköy ve Taksim başta olmak üzere, Ankara Kuğulu Park ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir Karşıyaka meydanı gibi önemli noktalarda halkı, güvenlik güçleri ile karşı karşıya getirerek kaos ortamı yaratmaya çalışacaklar. Güvenlik güçleri ise ülke genelinde alarma geçirilerek, yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyecek.