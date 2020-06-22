Güvenli seyahat için 92 Ülke ile iş birliği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran’da 6 havalimanında tekrardan başlatılan iç hat uçuşlarıyla seyahatleri için havayolunu tercih eden yolcuların sayısının her geçen gün arttığını söyledi. Şu anda 53 havalimanının güvenli bir şekilde vatandaşlara hizmet vermeye başladığını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “15 Haziran’da 9 ülkede, 15 noktaya dış hat uçuşlarımız başladı. Salgının başladığını günden itibaren etkili önlemlerin büyük bir titizlikle uygulandığı havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayımız, iç hatlarda 14 bin 693, dış hatlarda ise 3 bin 872 olmak üzere toplamda 18 bin 565 oldu ve yaklaşık 1,5 milyon yolcu hava yolunu kullandı. Bu sayının şu anda salgın nedeniyle uçulmayan dış hat uçuş noktalarının süreç içerisinde yeniden açılmasıyla çok daha hızlı artacağına inanıyoruz. Dış hat uçuşlar için 92 ülkeyle işbirliğimiz devam ediyor. Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz.”

“3. Pist 4f kategorisinde”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle 3. pistin açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Karaismailoğlu, “3. pistimiz 3 bin 60 metre uzunluğunda, 45 metre gövde ve her iki kısımda 15’şer metre kaplamalı banket genişliğine sahiptir ve toplam kaplamalı kısım banketler dahil 75 metredir. Yani bu özellikleriyle, en büyük yolcu uçaklarının iniş ve kalkışına imkan tanıyan 4F kategorisindedir” diye konuştu.

Kapasite artışı olacak

Karaismailoğlu, faaliyete geçen yeni pistin “kar-kış” demeden dünyanın en büyük yolcu uçakları da dahil tüm uçaklara hizmet verebileceğini anlatarak, “3. pistin hizmete girdiği tarih itibarıyla ilk 3 aylık sürede saatlik toplam 100 iniş-kalkış, sonraki 3 aylık dönemde saatlik toplam 105 iniş-kalkış, takip eden 6 aylık dönemde ise saatlik toplam 110 iniş-kalkış kapasitesi olmasını planlamaktayız. Uçuş trafiğindeki duruma göre bu dönem sonunda olabilecek saatlik kapasite artışını da ayrıca değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.