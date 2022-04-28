Güvenli Kaplar ve Kullanım Alanları

Dış kısımlarının malzemeleri son derece dayanıklı genellikle çelik veya çelik benzeri sert cisimlerden yapılmış olan güvenli kapların iç kısmı ise tepkimeye girmeyen maddelerden oluşur. Tepkimeye girmesi halinde büyük patlamalara, yangınlara sebep olmaktadır.

Güvenli saklama ve taşıma kapları iki farklı maddeden yapılmaktadır. Bunlar: paslanmaz çelik ve galvaniz boyalı çeliktir. Galvanize olan kaplar elektrostatik boyalarla kaplanmaktadır. Genellikle depolanacak kimyasal maddeye göre değişik renk ve şekil uygulamaları yapılmaktadır.

Güvenli Kaplar Nerelerde Kullanılmaktadır?

Güvenli kaplar parlayıcı, yakıcı, patlayıcı, yangın çıkarabilen maddeleri taşımak için üretilmiştir. Günümüz şartlarında çoğu malzemeye kimyasal maddeler eklenmektedir. Kimyasal maddeleri taşımak oldukça tehlikeli ve zordur. Bu işi kolaylaştırmak için üretilmiş olan güvenli kaplar aynı zamanda kimyasal veya tehlikeli maddeleri muhafaza etmek için de kullanılmaktadır. Kimyasal maddelerle çalışan iş sektörlerinde kullanılan en çok tercih edilen iş ekipmanlarından biridir. Uzun ömürlü olan bu kaplar iş sektörüne oldukça büyük katkılar sağlamaktadır. Bu kaplara ateş, sigara çakmak vs. gibi şeylerle yaklaşmak çok yanlıştır. Sıcaklıkla birlikte genleşerek patlama tehlikesi oluşturabilmektedir.

Güvenli Kap Kullanmanın Önemi Nedir?

Güvenli kap kullanmak içindeki maddelerin insan veya zarar görebilecek malzemelere teması engellenmesi için kullanılmaktadır. Aynı zamanda bu kaplarla transfer işlemleri yapılırken muhafaza etmek amacıyla da kullanılabilmektedir. Güvenli kap kullanılmadığı zaman yanıcı, patlayıcı, uçucu olan maddelerden yangın çıkma olasılığı oldukça çok yüksektir. Herhangi bir iş kazası olmaması için mutlaka kullanılmalıdır.

Kişisel Koruyucu Donanım Nedir?

Kişisel koruyucu donanımlar, bir veya birden fazla sağlık, güvenlik tehlikesine karşı korunmak için çalışanlarca giyilmek, takılmak, yanında bulundurmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir iş ekipmanlarıdır. Kişisel koruyucu donanımlara örnek olarak şöyle maddeleyebiliriz:

İş ayakkabıları

İş eldivenleri

İş gözlükleri

Koruyucu giysiler

Baretler

Emniyet kemerleri

Güvenli kaplar

Kimyasal emiciler

Bu ürünler iş kazasını engellemek için kullanılmaktadır. Düşük kalitede ürünler iş kazasına mahal vermemek için kullanılmamalıdır. İş ekipmanlarının kullanımı zorunlu alanlarda asla çıkarılmamalıdır.