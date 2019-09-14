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Güvenilir gıdayı tercih edin

Döner Üreticileri Derneği DÜBİDER Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Nezif Emek, merdiven altı döner üretimi yapan firmalar konusunda aileleri uyararak, "Ucuz dönerle birlikte gelen ciddi sağlık sorunları konusunda ailelerin de bilinçli olmasını istiyoruz" dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
Güvenilir gıdayı tercih edin

Okulların açılması ile birlikte merdiven altı döner üretimi yapan firmalar konusunda aileleri uyaran Döner Üreticileri Derneği DÜBİDER Genel Başkan Yardımcısı ve Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek, son yıllarda meydana gelen gıda zehirlenmelerin uygun üretim ve saklama koşullarının sağlanmaması yüzünden meydana geldiğini söyledi. Okullarda, yurtlarda ve toplu etkinliklerde gıda zehirlenmelerine bağlı olarak her yıl çok sayıda şikâyet alındığını söyleyen Muhammet Nezif Emek, bu konuda ailelerin ve eğitim kurumlarının daha duyarlı olmasını istedi. ‘’DÜBİDER olarak öğrencilerimizi sağlıklı büyüme aşamasında güvenilir gıda zincirinin en önemli halkası olarak görüyoruz’’ diyen Emek, çocuklar ve gençlerin sağlıklı beslenmesi için güvenilir marka ürünleri kullanmasını tavsiye ederek, ‘’Ucuz dönerle birlikte gelen ciddi sağlık sorunları konusunda ailelerin de bilinçli olmasını istiyoruz” uyarısında bulundu.

-Döner Üreticileri Derneği DÜBİDER Genel Başkan Yardımcısı ve Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 10:06
  1. döner üretimi
  2. Döner Üreticileri Derneği DÜBİDER Genel Başkan Yardımcısı ve Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek
  3. gıda zehirlenmeleri
  4. Muhammet Nezif Emek

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