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Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi: Fenerbahçe'ye talibim

Teknik direktör Güvenç Kurtar, Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini açıkladı.

27 Kasım 2018 Salı 14:57
Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi: Fenerbahçe'ye talibim

Ünlü teknik adam Güvenç Kurtar, Aspor'da yayınlanan bir programda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a seslenerek sarı lacivertli ekibi çalıştırmak istediğini dile getirdi.

İşte Güvenç Kurtar'ın o açıklaması:

''Fenerbahçe'ye talibim. Buradan Ali Koç'a sesleniyorum. Getirin beni, bakın nasıl düzeltiyorum işleri'' ifadelerini kullandı

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 14:57
  1. Güvenç Kurtar
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç
  4. Teknik Direktör

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