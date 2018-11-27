Güvenç Kurtar Ali Koç'a seslendi: Fenerbahçe'ye talibim
Teknik direktör Güvenç Kurtar, Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini açıkladı.27 Kasım 2018 Salı 14:57
Ünlü teknik adam Güvenç Kurtar, Aspor'da yayınlanan bir programda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a seslenerek sarı lacivertli ekibi çalıştırmak istediğini dile getirdi.
İşte Güvenç Kurtar'ın o açıklaması:
''Fenerbahçe'ye talibim. Buradan Ali Koç'a sesleniyorum. Getirin beni, bakın nasıl düzeltiyorum işleri'' ifadelerini kullandı
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