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Guus Hiddink'in yeni adresi belli oldu

Çin Futbol Federasyonu, bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takımı da çalıştıran Guus Hiddink'in Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildiğini açıkladı.

10 Eylül 2018 Pazartesi 12:12
Guus Hiddink'in yeni adresi belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe ve A Milli Takımı da çalıştıran Hollandalı teknik adam Guus Hiddink, Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına getirildi.

Çin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2020'de Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarına katılma ve başarılı olma hedefi doğrultusunda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın başına 71 yaşındaki Hiddink'in getirildiği bildirildi.

SEZON BAŞI 4 MİLYON AVRO

Çin basınında yer alan haberlere göre, Hiddink, Çin'de sezon başı yaklaşık 4 milyon avro gelir elde edecek.

Teknik direktörlük kulüp kariyerinde PSV Eindhoven, Fenerbahçe, Valencia, Real Madrid, Real Betis, Chelsea ve Anzhi'yi çalıştıran Guus Hiddink, Hollanda, Güney Kore, Avustralya, Rusya, Türkiye ve Hollanda milli takımlarında da görev almıştı.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 12:12
  1. Fenerbahçe
  2. Türkiye A Milli Takımı
  3. Guus Hiddink
  4. Çin 21 Yaş Altı Milli Takımı
  5. Çin Futbol Federasyonu
  6. PSV Eindhoven

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