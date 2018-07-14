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Guti'den flaş açıklama: Yeniden şampiyon...

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörlerinden Guti çarpıcı açıklamalarda bulundu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 01:18
Guti'den flaş açıklama: Yeniden şampiyon...

ŞENOL HOCAYLA ÇALIŞMAK CAZİP GELDİ

Şenol Güneş’in yeni yardımcı antrenörü Guti Hernandez, Vodafone Park’ta oynamak istediğini söyledi. Beşiktaş'ın resmi Instagram hesabında açıklamalarda bulunan Guti, “Çok rahatım, uyum süreci çok iyi geçiyor. İdmanlar iyi geçiyor. Hocamızla güzel vakit geçiriyoruz. Oyuncularla aramız iyi. Real Madrid'de de çok rahattım ama Beşiktaş'tan teklif gelince Şenol Hoca ile çalışmak, A takım düzeyinde çalışmak bana çok cazip geldi. Şenol Hoca gibi üst düzey bir hoca ile çalışmak çok güzel” dedi. 

HAYATIMDA BEŞİKTAŞ’IN YERİ BÜYÜK

Taraftarın desteğini hep hissettiğini ifade eden İspanyol antrenör, “Beşiktaş'ta çok özel günler yaşadım. Tabi futbol sonuca bağlı bir oyun umarım sonuçlar iyi olur. Hayatımda Real Madrid'in yeri çok büyük ama Beşiktaş'ın da öyle. Futbolcu olarak Vodafone Park'ta oynamak isterdim. Stat açıldıktan sonra çok fazla davet aldım bugüne kadar hiç fırsat olmamıştı ama ligin ilk maçında orada o heyecanı o coşkuyu hep beraber paylaşacağız” diye konuştu. 

 GÖREVİMİZ ÇOK ÖNEMLİ

Yeni sezonun kendileri için zor geçeceğini vurgulayan Guti, “İlhan için de benim için de çok önemli bir görevdeyiz. Şenol Hocamız ile iyi bir metot oluşturup, iyi işler yapmak istiyoruz. Bu sene bizim için zor bir sene olacak. Avrupa Ligi elemeleri yakında başlıyor. Bu turu geçip gruplara kalmaya potansiyelimiz gücümüz var. Çalışmalarımız sürüyor. Lig için iki sene üst üste gelen başarımız var. Bizim olan bu kupayı yeniden kazanmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 01:18
  1. Beşiktaş
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