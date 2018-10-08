Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmen açıkladı

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, Malmö ve Atiker Konyaspor maçlarında kulübedeki yerini alamamıştı. İspanyol Marca gazetesine verdiği röportajda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah Beyazlılar'ın eski futbolcusunun görevi bıraktığı yönünde dedikodular çıkmasına rağmen gerçek daha sonra anlaşılmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre; Real Madrid'in efsanevi isminin eğitimi için izinli olarak yurt dışına çıktığı ve herhangi bir probleminin olmadığı belirtilmişti. İlhan Mansız'la birlikte Şenol Güneş'in yardımcılığını yapmakta olan 41 yaşındaki Guti, İspanyol Marca gazetesine bir röportaj verdi.

İşte Guti'nin birbirinden çarpıcı açıklamaları...

Real Madrid'de akademiden ayrılıp Türkiye'ye gitme sebebim, en kısa sürede bir takım çalıştıracak seviyeye gelmekti. Bu konularda aceleci olmamak zorundasınız. Beşiktaş'taki şu anki pozisyonumdan mutluyum.

''REAL'DE KENDİSİNİ KANITLAYACAKTIR''

Futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Şu an için burada kalacağımı söyleyemem ama önceliğim görevime devam etmek.Real Madrid, Lopetegui konusunda sabırlı olmak zorunda. İspanya Milli Takımı'nda ne kadar harika bir antrenör olduğunu gösterdi. Real'de de kendisini kanıtlayacaktır. Şu an Real'deki durumu bilmiyorum. Doğrusunu isterseniz takip de edemiyorum çünkü Beşiktaş'taki işime odaklanmış durumdayım.

''TÜRKİYE DENEYİMİM HARİKA''

Türkiye'deki deneyimim benim için harika. Yılların tecrübesine sahip müthiş bir antrenörle çalışıyorum ve kendisi, bana pozitif anlamda çok şey katıyor.