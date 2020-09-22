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Aktüel Guterres'ten dünya liderlerine "küresel ateşkesi 100 gün içinde hayata geçirin" çağrısı
Aktüel

Guterres'ten dünya liderlerine "küresel ateşkesi 100 gün içinde hayata geçirin" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 16:37:31 -
Guterres'ten dünya liderlerine "küresel ateşkesi 100 gün içinde hayata geçirin" çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, uluslararası topluma küresel ateşkesi yıl sonuna kadar 100 gün içinde hayata geçirme çağrısı yaptı.

BM 75. Genel Kurul Görüşmeleri başladı.

Guterres, toplantının açılış konuşmasında, geçen yıl dünyaya tehdit olarak sıraladığı dört küresel soruna bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının da eklendiğini söyledi.

Dünyanın çığır açan bir sağlık krizi ve beraberinde getirdiği en büyük ekonomik krizlerden biriyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapan Guterres, ''Kovid-19, dünyanın kırılganlıklarını gözler önüne serdi.'' dedi.

Guterres, 30 yılda ilk kez yoksulluğun tekrar artmaya başladığını dile getirerek, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden uzaklaşıldığını, küresel ısınma nedeniyle gezegenin yandığını ve dünyanın stres altında gerçek liderlik arayışı mücadelesi verdiğini kaydetti.

- "Kovid-19, dünyanın bundan sonra karşı karşıya kalacağı sorunlar için bir prova"

Yaşanan salgının ise daha önce görülen hiçbir salgına benzemediğini ifade eden Guterres, ''Kovid-19, sadece bir alarm değil dünyanın bundan sonra karşı karşıya kalacağı sorunlar için bir prova.'' diye konuştu.

Virüsün dünyaya diz çöktürdüğünü belirten Guterres, uluslararası toplumun birlik olması gerektiğini, ülkeler kendi başına hareket ettiğinde virüsün de her yöne sıçradığını aktardı.

Guterres, uluslararası toplumdan salgının başında yaptığı küresel ateşkes çağrısının 100 gün içinde hayata geçirilmesini isteyerek, ''Zaman daralıyor. Dünyanın tüm sıcak çatışmaları durdurmak için küresel bir ateşkese ihtiyacı var. Aynı zamanda, yeni bir Soğuk Savaş'ı önlemek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor.'' ifadelerini kullandı.


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